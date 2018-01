Encierro del comité de huelga de Xustiza al no acudir la mediadora a la reunión de negociación

El comité de huelga de los trabajadores de Xustiza de Galicia, en el que están representados los siete sindicatos del sector, tenían la intención de acudir hoy a la reunión convocada por la Xunta "con voluntad negociadora" para intentar evitar el paro indefinido previsto para el próximo miércoles. Los sindicatos habían exigido a principios de semana seguir con el diálogo pero con la presencia de la presidente del Consello Galego de Relacións Laborais como figura mediadora y al entender que esta fue hasta ahora la única que logró ciertos avances en el conflicto. Pero al encuentro de hoy solo acudieron el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, y su homólogo en Función Pública, José María Barreiro. El hecho de que no acudiese la responsable del Consello Galego de Relacións Laborais y que la oferta expuesta por la Xunta sea, según los sindicatos, peor que lo se había avanzado, provocó el encierro de los 14 representantes del comité de huelga -dos por cada sindicato- en la sede de la Dirección Xeral de Xustiza en Santiago, donde tienen previsto permanecer hasta que les convoquen a una nueva reunión con la mediadora.



Los trabajadores reclaman que sus condiciones se equiparen con las de los otros funcionarios de otras comunidades autónomas que tienen asumidas las mismas competencias. Los recortes más elevados en comparación con los empleados de otras autoonomías en los últimos años condujo a la negociación y a las dos huelgas precedentes.



La entrada en el conflicto del Consello de Relacións Laborais para mediar entre el Comité de Huelga y la Dirección Xeral permitió lograr avances, pero no se llegó a las demandas de los sindicatos, que solicitaban una subida del CAT lineal de 270 euros y que el IT les fuese regulado igual que el de jueces, letrados o fiscales, además de otras cuestiones referidas a sustituciones, amortizaciones o refuerzos.

Sin embargo, las últimas negociaciones, ya en 2018, fueron a peor y la Consellería de Xustiza, dirigida por Alfonso Rueda, delegó en la Dirección Xeral de Función Pública "que hasta entonces no era parte de la negociación y depende de la Consellería de Facenda". Ante esta situación y después de no llegar a ningún acuerdo en la última reunión del día 19, ya sin mediación, los sindicatos celebraron la semana pasada la tercera jornada de paro. Si ambas partes no acercan posturas de aquí al miércoles la huelga en este caso se convertirá en indefinida.



La principal diferencia que se mantiene entre las partes negociadoras es la cuantía salarial, ya que las organizaciones sindicales reclaman una subida de 270 euros al mes, lo que supone entre el 12 y el 16%, algo "inasumible para las arcas públicas", según afirmas fuentes de la Administración.

La resolución, que había sido publicada en la intranet de Xustiza, fue retirada a las pocas horas por lo que la suspensión de los días libres quedó sin efecto. anunciaba que no concedía días de asuntos propios ni de vacaciones en febrero al personal de Justicia y que revocaría los ya aprobados ante la amenaza de huelga indefinida a partir de la próxima semana.

