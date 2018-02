El 90% de los empleados en Justicia vota por ir a la huelga indefinida a partir del miércoles

O se produce un giro de 180 grados en el conflicto de la Justicia gallega o a partir del próximo miércoles comenzará una huelga indefinida. Los trabajadores en los órganos judiciales de las ciudades, la mayoría de los 2.600 empleados, votaron ayer (hoy lo harán las villas más pequeñas) cómo abordar el paro que está previsto a partir del día 7.

Las opciones eran una huelga por horas (de 09.00 a 14.00, que es cuando se atiende al público) o durante todo el día. El 90% de los trabajadores optó por esta segunda opción, según fuentes sindicales consultadas por este periódico. "La participación fue muy alta y eso quiere decir que los trabajadores están muy cabreados con la actitud de la Xunta", aseguraron.

El vicepresidente de la Xunta y responsable autonómico del departamento de Xustiza, Alfonso Rueda, reconoció ayer que todavía confía en negociar un acuerdo que evite la huelga indefinida. Eso sí, si se convoca, avanzó que la Xunta activaría medidas para evitar "una paralización" de los juzgados. Aunque la Administración aún cree posible un acuerdo, hoy se reunirá con el comité de huelga para negociar los servicios mínimos que habrá a partir del miércoles. No había prevista, a día de ayer, una nueva cita para seguir con las negociaciones.

Tras el fracaso de la reunión del miércoles, que acabó en un encierro del comité de huelga en la sede de la Dirección Xeral de Xustiza, las posturas siguen enquistadas, sobre todo en lo que respecta a la cuestión retributiva y a la "discriminación", según aseguran los funcionarios, con respecto a otros trabajadores de Justicia como jueces o fiscales.

A las puertas de la huelga indefinida, la Xunta volvió a defender que la propuesta económica que plantea (75 euros al mes o 900 euros al año para los gestores; 62 euros al mes o 744 al año para los tramitadores y 55 euros al mes o 660 al año para los auxilios) sitúa a los empleados públicos autonómicos "en la media del resto de territorios".

Pero los sindicatos niegan estas cifras y acusan al Ejecutivo gallego de "manipular" los números. En primer lugar, Manuel González, de UGT, explica que esa subida de 900 euros será en tres años y comenzará a partir de 2019. "Y en ese periodo el resto de comunidades también ha negociado subidas por lo que al final de esos tres años volveremos a estar por debajo de la media", asegura. Además, alerta de que "as cuentas que hace la Xunta para decir que los trabajadores estarán en la media nacional "no son ciertas" porque incluye a siete comunidades que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia por lo que solo debe contar un acuerdo, no siete. "Así -advierte- desvirtúa la media". "Si es así como dicen ellos, reto al Conselleiro de Xustiza a que me presente al Consejero de Justicia de Extremadura. No puede hacerlo porque no existe", zanja Manuel González.

Rueda insistió en que la Xunta no asumirá la demanda "de una subida de 3.000 euros (al año) por funcionario". "Esta cifra no es cierta", sentencia Óscar Freixedo, de CIG-Xustiza, quien se queja de que la Administración "no les plantease a las familias de los trabajadores de la Justicia si podían asumir el recorte de 3.000 euros que han sufrido durante la crisis".

El vicepresidente de la Xunta subrayó, por último, que la polémica instrucción sobre la cancelación de los días libres de los funcionarios "no se ha anulado".