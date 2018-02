El bloqueo de la negociación aboca al paro en Xustiza, apoyado por el 62% de la plantilla

El bloqueo de las negociaciones entre la Xunta y los sindicatos de Xustiza aboca a la huelga indefinida prevista a partir de mañana. Después de la última reunión de la pasada semana, las posturas de ambas partes no se han movido ni un milímetro.

Los representantes de los trabajadores insisten en que la oferta de la Administración gallega supone un incremento "impresentable" de "15 euros al mes por funcionario". "Es totalmente impresentable, son entre 200 y 300 euros por año y Rueda (vicepresidente de la Xunta) lo está multiplicando por tres, al decir que ofrece entre 600 y 900", denuncian.

El Ejecutivo gallego, en boca del director xeral de Xustiza, Juan José Martín, insistió ayer, en declaraciones a la TVG, que "los sindicatos piden unas cantidades salariales que no pueden ser asumidas desde la Administración". "La cantidad que piden es de 270 euros al mes por funcionario, lo que son más de 2.300 euros al año, una cifra que representa entre el 12% y el 16% de su salario", aseguró Martín.

Al margen de la guerra de cifras, la huelga indefinida que está prevista a partir de mañana se prevé que tenga un gran seguimiento. Las votaciones del pasado viernes para decidir qué tipo de paro querían los trabajadores, parcial o indefinido, tuvo una participación del 75% de los funcionarios. Lo que supone que votaron 1.875 personas de las 2.500 que forman la plantilla. De ellas, el 83% (1.556) votó a favor de la huelga, en cualquiera de sus dos modalidades. Por lo tanto, casi dos tercios (62%) del total de los trabajadores de la Justicia gallega tienen previsto secundar el paro indefinido a partir de mañana.

A falta de una nueva reunión entre las partes, no hay ninguna prevista por ahora, la novedad llegará hoy cuando la Xunta publique en el Diario Oficial de Galicia la orden por la que se determinan los servicios mínimos esenciales.

Los sindicatos critican la tardanza en su publicación. "Si no se publica no existe y si no existe no se puede recurrir. Están apurando hasta el último momento para que no tengamos casi tiempo para recurrirlos", se queja Óscar Freixedo, de CIG. "Están torpedeando la acción de la Justicia", insiste. "Están jugando y aprovechando los tiempos", corrobora Manuel González, de UGT. En la primera de las tres jornadas de huelga que ha habido hasta ahora, el 1 de diciembre, la publicación de la orden de los servicios mínimos también se produjo la víspera del paro.

Por último, los abogados gallegos están preocupados por las consecuencias de la huelga que, de no desconvocarse, afectará, solo la primera jornada, a unos 500 juicios y un millar de actos. El Consello da Avogacía Galega llamó ayer a las partes a retomar el diálogo y a colaborar "activamente" para que se solucione el conflicto. De lo contrario, se producirá, aseguró, "un grave quebranto en el funcionamiento de un servicio público tan trascendente para la ciudadanía como lo es la Justicia". "La Avogacía confía en el buen sentido de todos y apela al sentido de la responsabilidad, que debe imperar para superar el conflicto", concluyó.