El Gobierno blindará el pago a los productores lácteos al exigir avales a compradores

A los bajos precios de la leche en origen se suman los impagos a los productores. Una situación que ha sumido al sector en una crisis sin precedentes que ha obligado a echar el cierre a casi 6.000 explotaciones gallegas durante la última década por la asfixia financiera que arrastran desde hace años, agravada por el fin de las cuotas lácteas. Para garantizar que los ganaderos cobren por cada litro de leche que sale de sus granjas, los primeros compradores tendrán que formalizar un aval para hacer frente a posibles impagos. El compromiso del Gobierno central es publicar el decreto que blindará los pagos a los productores lácteos antes del verano, según anunció ayer la directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo. Tras los continuos retrasos que arrastra el texto, finalmente el Ministerio de Agricultura garantizó a la Xunta que lo sacará adelante en los próximos meses.

El decreto, que será remitido a las comunidades para que hagan sus aportaciones, favorecerá una mayor transparencia en el ámbito productivo, según detalló Do Campo ayer en el Parlamento gallego. Galicia cuenta en la actualidad con más de una veintena de primeros compradores, que funcionan como intermediarios entre productores e industrias transformadoras. Ya hace años, la Xunta manifestó su preocupación por los primeros compradores por estar detrás de "prácticas irregulares que pueden llevar a distorsionar el precio". Aunque a Medio Rural no llegó ninguna denuncia "concreta" de impagos, ya el año pasado Do Campo aseguró que el Ejecutivo gallego es "conocedor" de "incumplimientos de contrato en algunas zonas de Galicia".

En su intervención en el Parlamento, la directora de Gandaría destacó ayer el "total apoyo" del Gobierno gallego al sector lácteo con medidas que -dijo- facilitan y mejoran las condiciones para la producción, la transformación y comercialización. Desde el PSOE, el diputado José Antonio Quiroga instó a la Xunta a impulsar un grupo lácteo gallego "fuerte" que "permita garantizar valor añadido para la producción del sector" que en la actualidad supone más de un tercio del total del Estado. En su respuesta, Do Campo recordó las líneas de ayudas de la Xunta durante los dos últimos años: 52 proyectos de industrias lácteas subvencionados, con una inversión de más de 65 millones y unas ayudas que rondaron los 25 millones.

Sobre la representatividad de las organizaciones agrarias, la directora xeral replicó al diputado del BNG Xosé Luís Rivas, Mini, la directora de Gandaría destacó que la actual Consellería de Medio Rural mantiene el criterio fijado por el bipartito en el reparto de ayudas.

Durante la comisión, Davide Rodríguez (En Marea) cuestionó la pérdida de explotaciones en el rural gallego y la disminución de trabajadores en el sector. Do Campo aludió a datos de otras fuentes y advirtió de que hay que tener en cuenta la profesionalización del campo, así como la tendencia al "asociacionismo" y el uso de maquinaria en común como factores que inciden en la marcha positiva del sector.