Rueda: "La oferta salarial para Justicia es generosa. A muchos trabajadores les gustaría esa subida"

Xunta y sindicatos retoman mañana las negociaciones para intentar desbloquear un conflicto en el ámbito de la Justicia que ha paralizado ya durante tres días los juzgados de la comunidad. Los sindicatos piden 3.000 euros más al año para equiparar su salario al resto de comunidades con las competencias transferidas. El Gobierno gallego les ofrece una subida progresiva a partir de 2019 de entre 660 y 900 euros anuales. El vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, les advierte que "es una buena oferta" y apela a su responsabilidad para "avanzar" y dejar de tener a los ciudadanos "como rehenes"

-¿Con qué expectativa acude la Xunta a la reunión prevista mañana con los sindicatos?

-La Administración no abandonó la mesa de negociación y seguimos abiertos a retomar el diálogo. Si presentan una buena propuesta la analizaremos y responderemos. Lo primero que pedimos es que vuelvan a negociar y levanten la huelga indefinida, que perjudica a todos los ciudadanos y a los propios trabajadores de la justicia con los salarios más bajos. Apelo a su responsabilidad para avanzar en la negociación y que dejen de tener a los ciudadanos como rehenes.

-¿Cuál es el camino para desbloquear el conflicto?

-Hay una oferta de la Xunta encima de la mesa que sitúa a los funcionarios de Justicia en Galicia por encima de la media estatal. Lo que se está discutiendo aquí es la equiparación. Somos conscientes de que era necesario hacer una oferta para subir su salario y esa oferta se ha hecho. Los números son claros.

-¿Hay margen para mejorar esa oferta de la Xunta?

-Lo que se está oyendo estos días y lo que se está transmitiendo a los funcionarios de Justicia es algo que no responde a la realidad. Es una oferta bastante generosa, que le agradaría a muchos trabajadores si le propusiésemos esa subida e incluso a muchísimos funcionarios. Si es una oferta de cierre o no... nosotros estamos para intentar cerrar la negociación. Ahora parece que quieren hacerlo y yo lo celebro.

-Pero los sindicatos ven ese incremento salarial insuficiente...

-Los sindicatos lo que están diciendo es que se ha quedado muy por debajo de las retribuciones de otros compañeros suyos. Lo que les dice la Xunta es que con la oferta que hay encima de la mesa se coloca por encima de muchas comunidades, no solo de las que dependen del ministerio sino también de otras no gestionadas por el ministerio. Por tanto, es una buena oferta que debería aceptarse.

-La Xunta compara el salario que obtendrían tras la subida con la media de todas las comunidades. Pero los sindicatos dicen que solo se puede comparar con las autonomías que tienen las competencias de Justicia transferidas. Y ahí seguirían un 8% por debajo de la media.

-Lo lógico es comparar con todas las comunidades donde cualquiera de esos funcionarios puede trabajar. Son funcionarios habilitados a nivel nacional. Y la ventaja que tienen es que pueden trabajar en todo el territorio de España, por tanto contabilizamos todas las comunidades.

-¿Por qué dicen que es inasumible el incremento salarial que piden los sindicatos?

- Pretenden una subida de 3.000 euros al año. Ni por convicción, ni por buena administración ni por entendimiento del resto de la sociedad y del resto de los funcionarios, nadie entendería que se admitiese para un grupo de funcionarios una subida de un 16%. Y las arcas públicas que son las arcas de todos y se nutren con los impuestos de todos, no se lo pueden permitir.

-Los sindicatos piden recuperar las partidas salariales que perdieron durante la crisis. ¿Estaría dispuesta la Xunta a compensarlos por estos recortes?

-La compensación es una subida de más de un 3% de media para el conjunto de funcionarios. El resto de empleados públicos de la Xunta ahora mismo no tienen planteada ninguna subida, por lo tanto, creo que se está haciendo ya una discriminación positiva. Y esa pérdida retributiva, hay que recordar que la sufrieron no solo todos los funcionarios de la Xunta sino también muchísimos trabajadores de la empresa privada y eso los que consiguieron conservar el puesto de trabajo. El tratamiento tiene que ser igual para todos, no podemos hacer esa discriminación respecto a unos trabajadores concretos.

-Con ese mismo argumento, la Xunta rechazó la demanda de los sindicatos de rebajar las penalizaciones económicas que sufren cuando se cogen una baja médica. ¿Pero podría la Xunta asumir esta reivindicación si es genérica para todos los empleados públicos de la Administración autonómica?

-Una de las cosas de las que estábamos hablando en la mesa de negociación hasta que ellos decidieron levantarse, era la posibilidad de introducir un cambio ahí. Lo que no puede hacer Galicia y nadie entendería es que unos funcionarios que también reciben retribuciones de las arcas autonómicas tengan un tratamiento privilegiado respecto al resto.

-¿Qué expectativas tiene? ¿El conflicto se puede alargar?

-Me da bastantes esperanzas que los sindicatos hayan decidido que quieren seguir negociando. Pido disculpas a todas esas personas que se ven perjudicadas. Y pido responsabilidad para no causar más perjuicios por querer hacer más ruido o por querer hacerse notar más.

-¿Cree que los sindicatos actúan de forma irresponsable?

-No. No digo eso. Pido responsabilidad respecto a unos actos que se están produciendo estos días. Intentos de que determinadas infraestructuras en los juzgados no funcionasen bien, de entorpecer algunos servicios judiciales como los registros civiles.

-¿Qué impacto está teniendo la huelga sobre la Justicia?

-Impacto positivo no. Se están suspendiendo juicios. Es una situación que tenemos que intentar acabar cuanto antes. Cuantos más días pasen, la situación se va a tornar más difícil. Pero también tenemos claro que nuestra postura es la que es, nuestra oferta es la que es y sobre eso hay que negociar. Que nadie espere que la Xunta de un día para otro vaya a cambiar simplemente porque van pasando los días. Eso no va a ser así.