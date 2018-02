El colapso de los juzgados se agrava por la huelga que ya suspendió 7.000 juicios

c. graña

Cartel que anuncia la huelga indefinida que comenzó el 7 de febrero. c. graña

Los juzgados gallegos suman ya dos semanas de parálisis por la huelga indefinida de los trabajadores y la negociación permanece bloqueada tras el plantón de los sindicatos a la Xunta al exigir otro interlocutor. El conflicto, que amenaza con prolongarse ante el rechazo de la última oferta económica del Gobierno gallego, ha provocado la suspensión de unos 7.000 juicios, impide gestionar la tramitación de defunciones y fes de vida y bloquea pensiones, incapacidades y matrimonios. Ante esta situación, agravada por el colapso que arrastra la Justicia gallega -una de las más saturadas del país-, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo ayer un llamamiento a los sindicatos en huelga desde el pasado día 7 para que recapaciten y vuelvan a sentarse para retomar la actividad en los juzgados de la comunidad. Pero el número dos del Gobierno gallego duda de que en realidad quieran alcanzar "un acuerdo" y poner fin a las protestas.

Un día después de que se rompiesen de nuevo las negociaciones, las partes se mantienen en sus respectivas posturas y retomar el diálogo parece complicado. Los sindicatos, que acusan al Gobierno gallego de no querer negociar, celebraron ayer asambleas que, según fuentes sindicales, fueron "masivas". "Los trabajadores están dispuestos a aguantar y no vamos a dar un paso atrás", sostienen.

El también conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza se preguntó qué se propone el comité de huelga al colgar un sindicato en las redes sociales un calendario con un listado de actos y movilizaciones hasta el 9 de marzo. Ante las medidas programadas durante el próximo mes, Rueda advierte de que habría que preguntar a los sindicatos si "todos" están de acuerdo en que, "haga lo que se haga", no se puede llegar a un acuerdo "antes del 9 de marzo".

Aunque las centrales sindicales lo nieguen, el conselleiro de Xustiza asegura que durante las negociaciones, salvo la parte económica -que la Xunta rechaza subir al entender que el aumento del complemento automómico de 816 a 1.086 euros más al año, según el cuerpo, es generoso- el resto de puntos están canalizados al acuerdo. Incluso, según detalla, en el caso de los descuentos por las bajas, la Xunta se ofreció a trasladar "la parte más favorable" que se acuerde en el ámbito estatal. "Para todos los empleados públicos, no solo para los de Justicia; como es lo justo, lo normal y lo entendible", sentencia Rueda, al tiempo que reiteró que a oferta de la Xunta sigue sobre la mesa y defendió que cada parte tiene derecho a elegir a sus interlocutores. "Imagínense qué hubieran dicho los sindicatos si la Xunta se hubiese levantado diciendo que no le gustan los representantes sindicales que están en la negociación. Cómo estarían protestando, diciendo que es inadmisible y no se puede tolerar", advierte. Hasta ahora, la delegación del Gobierno gallego en las negociaciones estuvo encabezada por los directores de Xustiza y Función Pública, cuya marcha exigió el martes el comité de huelga para volver a sentarse, además de insistir en que el propio Rueda debería implicarse de manera directa.

Desde el Colegio de Procuradores de A Coruña, que integra a los profesionales de los partidos judiciales de A Coruña, Ferrol, Betanzos, Carballo y Ortigueira, apelaron ayer Xunta y sindicatos a negociar "sin más dilación" un acuerdo y alertan de los "graves perjuicios en el presente y en el futuro" ante el aplazamiento de juicios y declaraciones. Los procuradores reclaman que se retome "el diálogo" y que se alcance "un acuerdo satisfactorio" en aras "del interés general, de la sociedad, de la ciudadanía y del adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia", informa Europa Press.