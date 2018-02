La Justicia inicia su tercera semana de huelga con las negociaciones bloqueadas

Los juzgados gallegos empiezan hoy una tercera semana en servicios mínimos, a raíz de la huelga indefinida de funcionarios del sector judicial de la comunidad que empezó el pasado día 7. Lo harán con el conflicto más enquistado que nunca y con la incógnita de si Xunta y sindicatos vuelven a sentarse.

Tras más de 7.000 de juicios y procedimientos jurídicos suspendidos, con los juzgados y los registros civiles paralizados, distintos colectivos del sector -jueces, abogados y procuradores, entre ellos- urgen que el comité de huelga (en el que están representados los siete sindicatos del sector) y la Xunta retomen el diálogo.

En una entrevista a la Cadena SER, el vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, transmitió ayer su confianza en que los sindicatos vuelvan a la mesa de negociación para acabar con el paro. Rueda insiste en que la propuesta de la Xunta es adecuada porque permitirá que los salarios de los funcionarios se sitúen en la mitad de la tabla en el conjunto de las comunidades autónomas.

Las posturas de ambas partes están lejos de acercarse. El sábado, los sindicatos convocaron una manifestación en Santiago a la que acudieron más de 2.000 personas -el colectivo de funcionarios suma unas 2.700 en la comunidad- y el mensaje fue claro: "resistencia". Como ratifican fuentes sindicales consultadas por Europa Press, están dispuestos a "aguantar" el pulso.

Rueda replicó a los sindicatos que son ellos los que se levantaron y los llama a volver a negociar, al tiempo que advierte de que los ciudadanos son "los rehenes" de la huelga. El vicepresidente pidió al colectivo que respete a los interlocutores de la Xunta y no busquen excusas para no llegar a un acuerdo. "Tiene que haberlo, porque no puede ser un conflicto eterno", sentencia.

Todo ello viene precedido de una nueva ruptura de las negociaciones el martes pasado. Tras dos días de largas reuniones, los sindicatos se levantaron al considerar que la Xunta no tiene "voluntad real" de negociar. Afirmaron que no se volverán a sentar con el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, quien encabeza la delegación del Gobierno junto con su homólogo en Xustiza, Juan José Martín, y exigen un cambio de interlocutor para retomar el diálogo. La Xunta no parece dispuesta a ceder a sus pretensiones y afirma que su última propuesta sigue sobre la mesa. En ella, Rueda defendió que se accede "a lo que querían los sindicatos" en las demandas relativas a consolidación de empleo, amortización de plazas y sustitución de compañeros de rango superior.