La nieve llegará al nivel del mar esta semana

El invierno regres esta semana a Galicia tras las altas temperaturas y cielos despejados de los últimos días. La cota de nieve estará por debajo de los 1.000 metros y, en buena parte de la provincia de Ourense, se situará el fin de semana entre los 300 y los 400 metros. El aire frío continental llega mañana para bajar los termómetros y chocará con un frente de lluvias que entra por el sur. Las temperaturas máximas se moverán mañana entre los 8 y los 12 grados. En apenas 24 horas el mercurio descenderá en Galicia entre siete y 11 grados.



En las zonas cantábricas podría haber nevadas en la costa. La Mariña lucense, junto al resto del litoral norte gallego, está en aviso amarillo por viento, según informa Meteogalicia. Además, está previsto que la acumulación de nieve también obligue a decretar el aviso amarillo en la noche del próximo martes en las zonas de montaña de Lugo y Ourense.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados a lo largo del día, aunque las primeras precipitaciones legarán esta noche o mañana martes. Las mínimas ascenderán moderadamente aunque oscilarán, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios, a pesar de que oscilarán. La situación cambiará a partir del miércoles.



La segunda mitad de la semana quedará marcada por la inestabilidad atmosférica debido a la llegada de borrascas desde el Atlántico. Esta inestabilidad se va a combinar con los restos del aire frío de origen polar continental que el martes se acercará a Galicia por lo que entre el miércoles y el domingo habrá cielos nublados, chubascos intermitentes y una bajada de la cota de nieve. La sensación será de frío, según Meteogalicia, ya que los vientos soplarán con intensidad moderada.

Temperaturas

El municipio ourensano deha registrado este lunes la temperatura mínima de, con -6,8 grados centígrados en una jornada en la que diversas localidades de las provincias de Ourense y Lugo han registrado mínimas con valores bajo cero. Else hace notar en toda la comunidad y MeteoGalicia prevé que las temperaturas bajen más este martes tanto en el interior de la comunidad como en el, que además este lunes al mediodía entra enen la mitad norte de Galicia.Según los registros de Meteogalicia, además de Verín otros municipios con altitud menor de 900 metros han registrado mínimas negativas como los ourensanos de Xinzo de Limia (-5,2ºC), Leiro (-4,7º) y Baltar (-4,5º), así como el lucense de Sarria (-4,8º).Mientras, en localidades gallegas con altitud mayor de 900 metros la mínima ha correspondido este lunes a Vilariño de Conso (Ourense), con -2,3 grados centígrados, mientras que el resto de mínimas han sido valores positivos como los 0,7º de A Veiga y 0,9 de San Xoán de Río, en la provincia ourensana.La cota de nieve en la Península estará, en el extremo nordeste, en torno a los 500 y 700 metros, bajando hasta los 200 y 400 metros. En el resto del tercio oriental, la cota irá bajando desde los 800 y 1.000 metros hasta los 600 y 800 metros. En el tercio suroeste y Canarias, se situará por encima de los 1.800 metros.Asimismo, las temperaturas diurnas descenderán en el tercio norte de la Península y Baleares, siendo este descenso notable en el noreste. Por el contrario, ascenderán en el resto del país. Por otro lado, se producirán heladas en gran parte del interior peninsular, que serán fuertes en Pirineos.El litoral norte de Galicia entrará en aviso amarillo por viento a partir de las 12,00 horas de este lunes 26 de febrero, según informa Meteogalicia en su página web.Así, los fuertes vientos, de fuerza siete y componente oeste, en el norte de la comunidad provocarán que se active una alerta, que, según las predicciones actuales, no se levantará en toda la jornada del lunes y se hará extensible al martes.El aviso afectará a la zona de la Mariña Lucense y al litoral norte de la provincia de A Coruña. Además, está previsto que la acumulación de nieve también obligue a decretar el aviso amarillo en la noche del próximo martes en las zonas de montaña de Lugo y Ourense.Un total de 23 provincias estarán este lunes en alerta por riesgo de temperaturas mínimas, nevadas, fuerte viento y fuerte oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).En concreto, los fenómenos costeros pondrán en aviso a El Hierro y La Palma, además de A Coruña, Lugo y Asturias y Girona. En esta provincia, junto a Barcelona, Lleida y Huesca se ha decretado la alerta de nivel amarillo por nevadas, mientras que el frío mantendrá en aviso a todas las provincias de Castilla y León, así como a Navarra, Gualajara, Cantabria y Guadalajara.Durante la jornada, en Canarias se esperan chubascos ocasionalmente tormentosos a primeras horas, que serán más intensos al norte del archipiélago y que tenderán a remitir por la mañana.En el cuadrante suroeste de la Península se espera aumento de la nubosidad, con precipitaciones por la tarde que se irán extendiendo desde Andalucía Occidental hacia Extremadura y zonas de la Meseta Sur.En Cataluña, los cielos estarán nubosos por la tarde con precipitaciones que pueden ser en forma de nieve en áreas de montaña y amplias zonas del interior. En el norte de Baleares no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales al final del día. También habrá predominio de cielos poco nubosos en el resto del país, con intervalos de nubes bajas en el área Cantábrica.Finalmente, el lunes dejará vientos del suroeste y oeste en Canarias, y de fuerte al principio. Serán de componente este en el Cantábrico y Galicia, donde habrá intervalos fuertes con rachas muy fuertes, y habrá predominio de vientos del suroeste flojos en la mitad sur peninsular, así como del nordeste flojos en la mitad norte y Baleares.