Feijóo: "La lucha por la causa común de la igualdad tiene que ser 365 días al año"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegura que le parece "bien", "procedente" y "oportuno" reivindicar la causa "común" de la igualdad "real", "compartida" por "todas las mujeres y por todos los hombres", si bien deja claro que ese apoyo "no puede ser un día al año, tiene que ser 365 días".



Así ha contestado Feijóo a preguntas de la prensa --tras el Consello de la Xunta-- sobre la huelga feminista de este jueves, sobre la cual ha mostrado su "absoluto respeto" tanto a los que la hayan secundado como a "aquellos que consideraron no procedente" hacerlo.



Al respecto, ha apuntado que hay "diferentes iniciativas" de huelgas y paros, por lo que está por "ver exactamente cuál es el resultado". Con todo, ha defendido el "derecho constitucional" a la huelga y manifestación, que "se ejerce libremente, individualmente y voluntariamente".



En este sentido, destaca que la igualdad "es una causa común a las personas, con independencia de su género", que debe producirse en "todos los aspectos", según explica, en ámbitos como el familiar, laboral y educativo.



"Vamos a seguir trabajando sin ninguna duda", ha asegurado Feijóo. "Siendo muy importante lo que ocurra hoy, lo importante es lo que vamos a hacer mañana y pasado y los 365 días al año en relación con políticas activas para denunciar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo que puede producirse en Galicia y en España", ha agregado.



De este modo se ha pronunciado Feijóo, que aboga por "no resaltar las diferencias, sino las coincidencias", al tiempo que ha recordado que este mismo jueves ha participado a mediodía en un acto en favor de la igualdad en la Xunta en el que ha estado presente todo el Gobierno gallego.



Huelga 8-M en Galicia: concentraciones sin paro en la Xunta

San Caetano celebra el Día de la Mujer en Galicia

La Xunta y el Parlamento de Galicia han celebrado sendas concentraciones en la mañana de este jueves para reivindicar su "compromiso con la igualdad" en el, que se conmemora este 8 de marzo.A las 12,00 horas de la mañana, la totalidad del Gobierno gallego, encabezado por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo; ha participado junto a trabajadores de la Administración autonómica en una acto en San Caetano donde la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, ha leído un manifiesto en el que ha instado a avanzar hacia un modelo de sociedad "corresponsable".A la misma hora, a las puertas del Pazo do Hórreo, el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, ha dado comienzo a cinco minutos de concentración para conmemorar el Día de la Mujer y mostrar el "compromiso con la igualdad" de la Cámara gallega. Este acto no ha contado con la participación de representantes de En Marea y Bloque Nacionalista Galego. Tampoco han acudido diputadas del PSdeG-PSOE, grupo que ha estado representado por su portavoz, Xoaquín Fernández Leiceaga, y otros parlamentarios socialistas.En el Edificio Administrativo de San Caetano, bajo el lema 'Iguais e libres' ('Iguales y libres'), la totalidad del Gobierno gallego ha participado en lacon motivo del 8 de marzo junto a trabajadores públicos de la Administración autonómica.La encargada de leer la declaración institucional de la Xunta ha sido la resposable de Igualdade del Ejecutivo autonómico, Susana López Abella. En el texto, el Gobierno gallego resalta elcomo "la principal herramienta para combatir laEn esta línea, apuesta por "i mpulsar la igualdad en el acceso, permanencia y condiciones en el empleo", "acabar con la discriminación y la brecha salarial", avanzar hacia la "presencia equilibrada en todos los puestos directivos y de toma de decisiones conforme a los principios de mérito y capacidad", y, por último, "fomentar el emprendimiento femenino".Con todo, resalta que "es indudable que lasolo será posible si existe una asunción equitativa del trabajo doméstico y de cuidados en el ámbito del hogar", por lo que llama a articular "un modelo de sociedad corresponsable en el que hombres y mujeres compartan de manera equilibrada responsabilidades domésticas y familiares, en el marco del necesario cambio cultural en torno a los usos del tiempo".Para ello, la Xunta señala que es preciso "impulsar" la "concienciación" para lograr una "organización social corresponsable y de horarios más racionales", así como que deben "reforzarse" los "recursos destinados a la".Por último, reivindica la necesidad de "derribar los obstáculos que dificultan la incorporación en condiciones de igualdad y la promoción profesional de las mujeres", un objetivo para el que "resulta imprescindible seguir trabajando para eliminar los estereotipos y roles que sustentan la".