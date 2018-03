Ricardo Juncosa: "Si se pone en marcha la mina de Touro el agua potable va a ser mejor que la de ahora"

Ricardo Juncosa es ingeniero de Caminos y profesor en la Universidad da Coruña. Forma parte del Geama, el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente de la UDC. La empresa Cobre San Rafael, que impulsa la reapertura de la mina de cobre en los concellos de Touro y O Pino, le ha pedido que analice el impacto del proyecto desde el punto de vista hidrológico. Su conclusión es que con su puesta en marcha "el agua potable va a ser de mejor calidad que la de ahora".

- ¿Cómo son los estudios que están haciendo?

-Primero hemos hecho un estudio de cómo están las aguas del entorno de la mina, no solo de los ríos Pucheiras y Brandelos, sino de los manantiales que están surtiendo los núcleos rurales próximos. Pero no era muy representativo.

- ¿Y eso?

-Porque era una foto fija. Ahora estamos realizando una campaña analítica de todo un año hidrológico con el fin de ver toda la variación estacional de la calidad de las aguas. Y también estamos analizando alternativas de suministro de agua para la población.

- ¿Y cuáles son?

-La población que vive en los núcleos cercanos a la mina de Touro se está surtiendo de los manantiales y de la traída que viene de la depuradora. La principal alternativa para garantizar el suministro de agua es una captación en el río Lañas. Lo único que se necesita es aumentar el bombeo. Es la alternativa más económica y de mejor calidad, porque la empresa minera va a poner una planta de tratamiento de agua al lado.

- ¿Y la otra?

-También van hacer canales perimetrales en todos los huecos mineros para que recojan agua de las escorrentías. Esas escorrentías las pueden llevar a la planta de tratamiento y el agua la pueden proporcionar a la población.

- ¿Y así está garantizada el agua, tanto en calidad como en cantidad?

-Es que va a ser de mejor calidad que la que tienen ahora. Estamos haciendo ahora análisis de las aguas de los manantiales y algunas tienen coliformes (bacterias).

- ¿Y se puede consumir ese agua?

-Hombre, yo no lo consumiría. Si coges las normas de calidad ambiental, para poder ingerir ese agua no deberían tener coliformes.

- Una de las quejas de los contrarios a la mina son las detonaciones que pueden afectar al agua que se consume.

-Antes de empezar con los trabajos mineros se va bajar el nivel freático de las aguas subterráneas por debajo de la cota de explotación y ese agua que se va a estar bombeando se va a tratar. Es agua subterránea que no está siendo aprovechada por la población. Y entonces haces las voladuras. Las voladuras son controladas mediante sismógrafos y no van a afectar a las aguas.

- También hay quejas por el polvo en suspensión que van a provocar los trabajos.

-En este caso, lo que se suele hacer es pasar los tanques de riego. Además, es una zona de lluvia y si llueve no se produce polvo. La cuestión es en la época de verano donde continuamente están pasando camiones que riegan las pistas. El polvo no va a perjudicar la calidad de las aguas, sobre todo si las aguas que estás cogiendo son de un acuífero. El polvo queda en el terreno, no entra en el acuífero. Y el agua que cojas del río Lañas que está a más de un kilómetro tampoco se va a haber afectado.

- Lo pinta todo de color de rosa.

-En estos momentos, la zona es un entorno bastante deteriorado y lo que se presenta es una oportunidad para rehabilitarlo. En el año 86 cuando cerraron aquello quedó como quedó, pero es que la minería de hace 30 años no tiene nada que ver con la minería actual. Es como los móviles. No tienen nada que ver con los de hace 15 años. La minería, afortunadamente, ha cambiado.