Huelga de Justicia en Galicia | Los funcionarios judiciales votan sobre su reivindicación salarial

Mientras los juzgados gallegos siguen sumidos en un escenario de inactividad los funcionarios están llamados hoy a votar, en urna y de forma secreta, sobre su reivindicación salarial. Deben elegir si mantienen su petición de 190 euros más al mes o permiten que el comité de huelga tenga margen para rebajar la cuantía en sus negociaciones con la Xunta. Estas conversaciones están en la actualidad rotas al estar bloqueado este punto, el relativo al complemento autonómico transitorio (CAT).

Los trabajadores empezaron a votar a las 12.00 horas y podrán hacerlo hasta las 17.00 horas. La opción que salga de forma mayoritaria en toda Galicia será la que se defenderá. Por el momento, y a escasos días del período festivo de Semana Santa, no hay nueva fecha para la nueva reunión entre los sindicatos y el Gobierno autonómico. El conflicto no remite y por ahora no se divisa el final de un paro que sigue teniendo un alto seguimiento.

En el que es ya el 43 día de huelga, la Xunta y los sindicatos han vuelto a discrepar sobre los datos. Así, mientras que la Administración señala que 929 personas fueron a la huelga, con un 33,8% de seguimiento, los sindicatos elevan la cifra hasta el 77%.