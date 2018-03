Los sindicatos de Justicia advierten de que no rebajarán su oferta al nivel que propone la Xunta

Cuando se cumple un mes y medio de la huelga indefinida en la Justicia gallega, las posturas de ambas partes continúan enrocadas. La votación del pasado miércoles, en la que dos tercios de los funcionarios apostaron por rebajar sus pretensiones económicas por debajo de los 190 euros mensuales que hasta ese momento habían sido inamovibles, pareció desatascar el conflicto. Pero no ha sido así.

Ante las manifestaciones de miembros del Gobierno gallego, como su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que tras la votación instó a los sindicatos "a seguir las instrucciones" de los trabajadores ya que "dijeron sí al acuerdo", los sindicatos aseguran que la Xunta "malinterpretó" esos resultados ya que no significa que los trabajadores vayan a "aceptar un chantaje" o "ningún tipo de oferta" que "no sea mínimamente válida", puesto que, insisten, la que está encima de la mesa "no lo es".

La otra parte también parece inamovible. Los sindicatos han citado a los representantes de la Xunta para una reunión el próximo lunes, pero estos ya han advertido de que no realizarán una nueva oferta. La última es de 135 euros al mes para los forenses, 133 para los gestores, 108 para los tramitadores y 105 para los cuerpos de auxilio. En la respuesta remitida ayer a los sindicatos, el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, dejó claro que si la intención de los representantes de los trabajadores es "que exista una nueva prepuesta" por parte de la Administración autonómica "esta no se producirá" y que, por tanto, la comparecencia de la Xunta en el encuentro "no tendría objeto".

Martín, al igual que hizo Feijóo el jueves, advirtió de que la postura mantenida por el comité de huelga "perdió validez" por la "decisión de los funcionarios" que el pasado miércoles avalaron, en una votación en urna, que los sindicatos negociasen sin que los 190 euros más al mes fuesen la "postura mínima obligatoria". Una vez conocidas estas declaraciones, fuentes del comité de huelga avanzaron que acudirán "sí o sí" al encuentro del próximo lunes al considerar que es en ese foro en donde la Xunta debe trasladar su postura y "no a través de los medios de comunicación".

Además, advirtieron de que si la intención de la Xunta es "no mover ficha", analizarán tomar distintas medidas. "No nos podemos quedar quietos llegados a este punto y no vamos a aceptar chantajes por parte de la Administración", explicaron. Por otra parte, la Consellería de Presidencia aseguró ayer que ha solicitado al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la puesta en marcha de una comisión mixta para abordar la situación de los órganos judiciales con motivo de la huelga y, sobre todo, de los servicios mínimos.