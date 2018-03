El aval de Gonzalo Caballero a Sestayo abre una brecha con el PSOE coruñés

La dirección del PSdeG acaba de avalar a Beatriz Sestayo como secretaria general de los socialistas en Ferrol. En una decisión tomada a última hora del viernes, la ejecutiva gallega dio carpetazo al recurso presentado por el senador Ángel Mato contra la reelección de Sestayo en la asamblea del pasado 30 de enero. La resolución ha dado al traste con la relación de colaboración entre Gonzalo Caballero y la dirección provincial al interpretarse como una afrenta directa al líder del PSOE en A Coruña, Valentín González Formoso, cuyo equipo avalaba las alegaciones de Mato para invalidar el resultado del congreso local de Ferrol.

Se abre así una brecha interna en el barco socialista al priorizar la ejecutiva gallega la protección de Sestayo frente al entendimiento con la provincial coruñesa y dejar sin resolver un conflicto que arrastra el PSOE de Ferrol desde hace años y que se agravó en 2016 tras la ruptura del bipartito local.

Una parte de la dirección gallega reconoce estar contrariada con la resolución ya que entienden como "un tremendo error" que Caballero "ligue" su futuro político a la exdiputada autonómica. "La mala imagen de Sestayo nos perjudica a todos, no solo en Ferrol. Gonzalo ha escogido entre Sestayo y Formoso, esto nos traerá consecuencias", reflexiona un miembro de la ejecutiva autonómica. Y es que, según fuentes socialistas consultadas por este periódico, las expectativas electorales de Sestayo al frente del PSOE ferrolano están "bajo mínimos".

Desde la dirección gallega, aunque dan la razón a la resolución de la asamblea celebrada el pasado día 30, instan a la ejecutiva de Sestayo a "armonizar de forma definitiva" la vida interna del partido en Ferrol para afrontar las elecciones municipales del próximo año "con las máximas garantías".

Sin entrar a valorar el contenido del documento, Caballero, que ayer por lar tarde asistió a una manifestación en Verín, defendió que el PSOE resuelve "cualquier tipo de problema" de forma "democrática" y quiso dejar claro que es una formación que funciona con "normalidad" y volcada en "atender las necesidades de los gallegos".

A las pocas horas de conocer la resolución de la dirección del PSdeG, el equipo de Sestayo celebraba la "contundente e inequívoca" resolución basada -según recoge en un comunicado"- en el "firme respecto a la justicia" y en el "absoluto respecto a los Estatutos del Partido Socialista".

Recurso en Ferraz

La ejecutiva local ferrolana agradece la "confianza mostrada por la militancia" e hizo un llamamiento a la unidad y a la responsabilidad de todos los cargos, orgánicos e institucionales, así como de toda la militancia en el objetivo común de trabajar por los vecinos de Ferrol.

Mientras, fuentes cercanas al senador Ángel Mato confirmaron ayer que presentarán recurso en Ferraz ante la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

El conflicto en el seno del PSOE de Ferrol estalló tras la asamblea celebrada hace casi dos meses en la que Sestayo fue elegida líder de la agrupación local por 96 votos frente a los 95 logrados por su rival. De las tres papeletas anuladas, que correspondían a la elección de compromisarios para el comité provincial y que tendrían que haberse depositado en otra urna, dos correspondían a la candidatura de Mato y uno a la de Sestayo. De haberse tenido en cuenta los tres votos, se habría producido un empate y tendría que haberse repetido la votación.

El proceso llevó al senador ferrolano a impugnar los resultados por supuestas irregularidades en el censo, la composición de la Mesa y el modo en que se desarrollo la votación, que -cuestionaba- "no se ajustaba a los estatutos".

Tras analizar punto por punto las cuestiones denunciadas por la candidatura vencida, la dirección de los socialistas gallegos considera que el equipo de Mato no tiene la razón en esta reclamación, según informa Europa Press. Así, entre otras cuestiones, avala que no se permitiese votar a dos personas, como así denunció la candidatura vencida, toda vez que, según los datos de la oficina del censo de Ferraz, uno de los casos tiene cinco devoluciones de cuotas y el otro seis. Es decir, que no están al día en los pagos al partido desde febrero de 2017 y noviembre de 2016, respectivamente.

Además, sobre las papeletas declaradas nulas, el PSdeG, siguiendo la normativa electoral, considera que no se pueden validar los sufragios en base a una interpretación de una voluntad.