El grupo de En Marea no exige la dimisión de Paula Quinteiro

El grupo parlamentario de En Marea no reclamará el acta de diputada Paula Quinteiro, que desoye la petición de dimisión realizada por el Consello das Mareas por un comportamiento ético no acorde con la formación, tras exhibir su credencial de parlamentaria en un altercado con la Policía Local de Santiago.



El grupo, todavía reunido en sus dependencias en el Pazo do Hórreo, mantiene su rechazo a la dimisión de Quinteiro, que sí pidió en un encuentro anterior el portavoz parlamentario y líder orgánico, Luís Villares, según fuentes parlamentarias.

Si el pasado viernes, cerca de la medianoche, el Consello das Mareas acordaba por mayoría pedir la dimisión de Paula Quinteiro como diputada autonómica, menos de doce horas después, la secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, salió en apoyo de Quinteiro -está inscrita en Podemos- restando valor al acuerdo del consello. "No estamos a favor de linchamientos en la plaza del pueblo por mucho que se acerca la Semana Santa", ha declarado en Ourense Carmen Santos. A su lado, la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, respaldaba las palabras de la líder del partido morado en la comunidad gallega.

La postura de PP y PSOE



Entre tanto, PP y PSdeG han coincidido este lunes al considerar que los diputados de la Cámara gallega deben tener un comportamiento "ejemplar" e "irreprochable" como representantes de los ciudadanos, y el BNG ha mostrado su deseo de que En Marea resuelva con "inteligencia" la situación de la parlamentaria Paula Quinteiro.



De este modo, preguntado al respecto, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Puy, ha asegurado que los diputados tienen un "especial deber" de "ejemplaridad" hacia la población. "Tienen el deber de potenciar la importancia que tiene esta Cámara como lugar de foro de debate, de discusión de ideas y políticas alternativas", ha manifestado.



Tras ello, ha dejado claro que los miembros del Parlamento autonómico deben "respetar las normas de tráfico o de convivencia como cualquier otra persona". "En eso no hay ningún privilegio", ha señalado.



Además, ha criticado que En Marea protagonice un discurso "contra los supuestos privilegios parlamentarios cuando esos no existen" ya que, según ha indicado, esta labor "conlleva obligaciones de responsabilidad emparejadas". "Parece que ellos mismos se creyeron algo que no existía" y que "algunas personas actúan con una filosofía sobre lo que son las protecciones de la actuación parlamentaria que no tienen nada que ver con una Patente de Corso para actuar libremente en cualquier circunstancia", ha apuntado.

"Comportamiento irrerpochable"



Por su parte, también preguntado al respecto, el portavoz de los socialistas en el Parlamento de Galicia, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha destacado que los diputados deben tener un "comportamiento público algo más irreprochable que cualquier otro ciudadano" por la función que desempeñan.



"Nosotros somos autoridad, tenemos niveles de protección que otros ciudadanos no tienen y eso nos obliga a más también", ha asegurado para defender que En Marea "tome la decisión que se desprende del resultado del Consello das Mareas de la forma más rápida posible".



En concreto, este órgano -máximo de decisión entre plenarios- acordó el pasado viernes que la diputada Paula Quinteiro debía dimitir de su cargo como parlamentaria autonómica por una cuestión de "ética". Con todo, Leiceaga no ha querido precisar si espera que dimita.



"Son procedimientos internos que están establecidos, veo que se activaron esos procedimientos y espero que se soluciones cuanto antes, porque no me parece que sea un espectáculo conveniente para el conjunto de la oposición esto a lo que estamos asistiendo", ha subrayado.



También este lunes, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha mostrado su deseo de que En Marea tenga la "inteligencia suficiente para darle una solución satisfactoria a este asunto".



Además, ha rechazado entrar a valorar su posible dimisión al asegurar que "lo que más le perjudica a la política" son los "continuos escándalos de corrupción que protagoniza el Partido Popular" al que ha acusado de "tener una respuesta muy tímida" cuando son asuntos que afectan "a los suyos" y "poner el "listón altísimo para los demás".



"Estaría bien que el PP limpiase su propia casa", ha argumentado para referirse al caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, "que no es ni capaz de justificar como obtuvo el título de máster".