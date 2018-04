El PP arrebata la Alcaldía de Fene al BNG tras prosperar una moción de censura

Gumersindo Galego (PP) se convirtió ayer en el nuevo alcalde del concello coruñés de Fene al prosperar la moción de censura de su partido contra el gobierno local de BNG y Esquerda Unida, liderado por el nacionalista Juventino Trigo. El pacto con Somos Fene, que cuenta con dos concejales, permitió sumar 9 votos al PP frente a los 5 en contra de las dos formaciones del anterior ejecutivo municipal. El PSdeG, que con tres escaños completa la corporación y que formó gobierno con el BNG al inicio del mandato, se abstuvo.

La sesión, que se prolongó durante más de hora y media, fue presidida por la edil del Bloque Mariela Aguilar, que suspendió en octubre pasado el pleno que pretendía debatir esta moción. A diferencia de entonces, admitió que la decisión de un juzgado de Ferrol, que no considera tránsfugas a los ediles de Somos Fene, impide volver a paralizar la propuesta. Durante la sesión, algunas intervenciones de los concejales fueron interrumpidas por gritos, abucheos y descalificaciones del público, que abarrotaron el salón de plenos.

El nuevo regidor recordó que el PP ganó las elecciones municipales, pero "un gobierno tripartito" permitió elegir "un alcalde legítimo y legal", en alusión a Trigo. Por contra, opinó que la "expulsión del grupo socialista" del ejecutivo municipal convirtió a Juventino Trigo en "ilegal" por su minoría. La reciente sentencia de un juzgado ferrolano, según defendió Galego, "devuelve los derechos" a Somos Fene.

Tras ser apartado de la Alcaldía, Juventino Trigo afirmó que su formación, "por responsabilidad", no podía "realizar un acto de desobediencia" y paralizar el debate plenario después de que ordenase reanudarlo un órgano judicial de Ferrol. "Respetamos las sentencias judiciales a pesar de lo que otras personas estaban diciendo", aseguró. En ese sentido, reiteró que su formación no comparte "en absoluto" el veredicto, pero subrayó que volver a aplazar la moción supondría "paralizar y ralentizar el trabajo en el Ayuntamiento; no somos unos irresponsables". A su entender, "los irresponsables cogen hoy (por ayer) el bastón de la Alcaldía; el trabajo hecho está ahí, las relaciones con el resto de las instituciones están encima de la mesa".

Trigo acusó a los proponentes de la moción de censura de ser los responsables de "una compra de voluntades, traición a los vecinos y corrupción legitimada por un auto judicial que permite una vuelta al pasado, en detrimento de las buenas prácticas, la transparencia, el trabajo y la atención a las necesidades de los vecinos que entre todos logramos en los últimos años".

La intervención del portavoz de Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, fue de las más "abucheadas" y criticada por los presentes en el pleno, que le llevó incluso en varias ocasiones a reclamar la intervención de la mesa de edad para que llamara al orden y poder así completar su discurso.

Desde el PSOE, su portavoz, Antón Noceda, justificó la decisión de abstención de este grupo. "A nosotros ya no nos queda generosidad para volver a apoyar el BNG en Fene, tras haber sufrido hasta tres deslealtades", afirmó, además de culpara Trigo de "no aprovechar la oportunidad de reconciliar a la izquierda en este Ayuntamiento".

"Pero aquí ha sido el BNG el que no ha querido y que además ha sumido este municipio en el desgobierno, en la inestabilidad e hipotecando el futuro de los vecinos", ha abundado.

Por último, María del Carmen Martínez, única integrante de EU y miembro del ejecutivo con el BNG, ha acusado sobre todo a los dos ediles de Somos Fene a "dedicarse durante la campaña electoral a asegurar que venían a Fene con la idea de hacer una nueva política, cuando ahora lo que hacen es quitar un gobierno de izquierdas para entregárselo al Partido Popular".