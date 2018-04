De Lara envía a la Audiencia con más de dos años de retraso una pieza de la 'Pokemon'

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha enviado a la Audiencia Nacional una de las piezas principales del caso Pokemon, la relacionada con las adjudicaciones del Grupo Vendex por toda España y en la que está incluida la rama coruñesa de la supuesta trama de tratos de favor entre empresas y distintas administraciones, la operación Pikachu. De Lara ordena el traslado a Madrid después de que la Audiencia Provincial se interesara por el estado de esta pieza y dos años y medio después de que la propia juez decidiera inhibirse en favor del Audiencia Nacional -en octubre de 2015- y más de seis años desde que comenzara la instrucción.

En la providencia remitida por la instructora de la Pokemon a Madrid figuran un centenar de investigados, entre los que se encuentran el exteniente de alcalde de A Coruña Julio Flores o los exalcaldes de Lugo y Santiago Xosé López Orozco y Gerardo Conde Roa, entre otros cargos públicos.

De Lara dictó el pasado 27 de marzo la citada providencia, un documento de tan solo dos folios, pero no fue notificada a las partes hasta el pasado 6 de marzo, según informa Efe. En ese escrito, la juez instructora ordena el traslado a la Audiencia Nacional de la causa abierta para investigar supuestas irregularidades en la tramitación de contratos públicos por parte de diversas administraciones a favor de Vendex. Se trata de una de las piezas en las que ha sido dividido el sumario de la operación Pokemon, iniciada en 2012 y que investiga supuestos tratos de favor entre empresas y distintas administraciones, sobre todo en Galicia.

En esa providencia, De Lara ordena que se cumpla "de inmediato lo ordenado" y "se remita testimonio de la causa al Juzgado Decano de los Juzgados Centrales de Instrucción".

Ahora será la Audiencia Nacional (AN) la que decidirá si acepta o no la causa remitida por la juez instructora de la Pokemon. No sería la primera vez que la rechaza, como ha sucedido con otra en la que se investiga supuesto trato de favor a Aquagest en varios ayuntamientos gallegos y asturianos.

Instrucción interminable

En este caso, no solo la rechaza sino que reprocha a la juez de Lugo que se inhibiera en julio de 2015 pero no la enviase hasta ahora, además de poner en duda que existan algunos de los delitos que se recogen. En un auto dictado el pasado 25 de enero, según avanzó esta semana ABC, la Audiencia Nacional afeó a De Lara la interminable instrucción del caso y cuestionó procedimientos de la juez, como los seis años que acumula de investigación de la presunta trama de adjudicaciones irregulares. Uno de los reproches más duros por parte de la magistrada que firma el escrito, la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 Carmen Lamela, encargada de la investigación a los mandos intermedios del Gobierno catalán por el referéndum del pasado mes de octubre, se refiere a la forma que tiene De Lara de instruir sus causas: la práctica de nuevas diligencias de investigación después de haber decretado su propia inhibición en la pieza en cuestión y ordenar su remisión a la Audiencia Nacional. La magistrada de la AN reprocha además que no "se exprese ni se argumente cuál es el motivo para persistir durante más de seis años" en la instrucción de la Pokemon, tiempo en el que "han sido innumerables las medidas de investigación llevadas a cabo" por orden de la instructora de Lugo, según detalla ABC.