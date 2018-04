A Veiga, en Ourense, registra la temperatura mínima de Galicia con 5,4º bajo cero

El municipio ourensano de A Veiga registró en la mañana de ayer la temperatura mínima de Galicia, con 5,4 grados bajo cero, en una jornada de primavera con valores negativos tanto en localidades de montaña como en zonas bajas.

Según los registros de MeteoGalicia, las mínimas más significativas en zonas ubicadas a más de 900 metros de altura, como A Veiga, correspondieron a Carballeda de Valdeorras (Ourense), con -4,5º C, y a las localidades lucenses de Cervantes y Pedrafita do Cebreiro, con -2,3º C en cada caso.

Mientras, en municipios con altitud menor de 900 metros Melide y Guitiriz registraron 1,2º C bajo cero en las primeras horas de ayer, mientras que los termómetros en Vilalba cayeron hasta los -0,8º C, a los -0,7º C en Arzúa y a los -0,6º C en Verín.

Parte de la flota pesquera gallega permaneció ayer amarrada a puerto debido al aviso amarillo por olas de cuatro a cinco metros de altura en el litoral de Galicia. Según informaron a Europa Press fuentes de cofradías y lonjas del litoral gallego, en la provincia de A Coruña la mayoría de la flota estuvo amarrada a puerto en municipios como Cariño, Camariñas y Malpica, mientras que en zonas como Corcubión pudieron salir a faenar.

En el litoral de la provincia de Pontevedra estuvo toda la flota pesquera amarrada en puertos como los de Baiona y A Guarda, mientras que en otros como Bueu, Moaña y O Grove salieron a pescar.

En cuanto a la previsión para hoy, Galicia se mantendrá bajo la influencia de las bajas presiones situadas al oeste de la comunidad. Así, se espera cielo nublado con lluvias que empezarán durante la mañana por el oeste y sur y hacia la tarde llegarán a cualquier punto.

Según la información de MeteoGalicia, el viento soplará moderado de componente sur a primera hora e irá virando a componente norte hacia la noche.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso y las máximas quedarán sin cambios significativos.