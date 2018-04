Galicia triunfa en los Goya de la alimentación

Todo bo chourizo debería estar entre reixas? Esquecemos ese penalti do 14 de maio do 94? O Karma saíuche a pagar ou a devolver? Onde manda lacón non manda mariñeiro? Por un diseño innovador y mensajes en forma de preguntas retranqueiras que transportan a situaciones, lugares y recuerdos de Galicia, la start-up coruñesa Terra de Preguntas ha conquistado al jurado de los Best Awards 2018, considerados los Goya de la alimentación y que fueron entregados la noche del miércoles en Alimentaria Barcelona, la feria del sector más importante de España y un referente en Europa.

Hasta cuatro galardones logró la agencia gallega Bap&Conde por sus campañas para Terra de Preguntas, Supermercados Gadis y Legumbres Luengo.

La start-up Terra de Preguntas, de productos de alimentación gourmet con servicio de venta online obtuvo la máxima distinción en dos modalidades: Oro en Best Branding-Coportate Identity y Oro en Best Branding-Packaging, por el diseño de la identidad corporativa de la marca y del envase de sus productos.

ADN gallego

Bajo el concepto de "disfrutas de Galicia, incluso antes de probar el producto", Terra de Preguntas apuesta por "mantener vivo el campo gallego y dar valor y visibilidad a sus productos (vinos, licores, embutidos, quesos, mermeladas y miel) que combinan la alta calidad con un sabor superior, fruto de saber hacer de pequeñas y medianas explotaciones con un denominador común: su ADN gallego".

La agencia gallega Bap&Conde también se hizo con un tercer galardón de oro en la categoría de Best Integrated por la campaña Global Muiñeira para Supermercados Gadis. Y en la categoría al mejor spot, se alzó con el premio de plata por la campaña Actualiza tu concepto de legumbres de Legumbres Luengo.

Con estos galardones entregados en Barcelona, Bap&Conde suma ya más de 80 premios nacionales e internacionales y se mantiene entre las más importantes de España. El año pasado, la agencia que dirige Miguel Conde, su director creativo, se convirtió en la primera agencia nacional en los Premios a la Eficacia 2017, que todos los años convoca la Asociación Española de Anunciantes.

Los Best Awards se organizan en colaboración con Alimentaria, una de las ferias de alimentación de referencia en Europa y de las más importantes a nivel mundial. Se trata de los galardones más prestigiosos del sector de la alimentación, bebidas y gastronomía al que se presentan las grandes marcas nacionales e internacionales como Coca-Cola, Nestlé, Danone o Campofrío, entre otras.