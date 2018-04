Un millar de personas protesta en Santiago contra la "privatización" del monte vecinal

Comuneros de 3.000 montes vecinales de toda Galicia participaron ayer en una marcha para protestar porque en la última ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos se modificaron varios puntos de la Ley gallega de Montes Vecinales que permiten que la Consellería del Medio Rural pueda declarar el monte vecinal en estado de abandono y entregarlo en una concesión de cincuenta años a empresas privadas. Los participantes profirieron consignas como "Xunta atiende, Galicia no se vende", "Plan forestal al servicio del rural", "No al robo del monte vecinal" y "Partido Popular prende fuego al rural"

Un millar de personas recorrió ayer las calles de Santiago para reclamar a la Xunta que dé marcha atrás en su reforma de los montes gallegos mancomunados, ya que considera que las políticas del Gobierno gallego están orientadas a entregar los montes vecinales a la empresa privada.

Xosé Alfredo Pereira, presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais, precursora de la manifestación, alertó de que la introducción de modificaciones en la Ley gallega de Montes Vecinales a través de la Ley de acompañamiento de los presupuestos abre la puerta a la "privatización" de la gestión de los montes mancomunados y su posterior cambio de "titularidad" a la empresa. Y apuntó que, con esta nueva normativa, la Consellería do Medio Rural se convierte en "juez y parte" y podrá declarar el monte vecinal "en estado de abandono" por razones "burocráticas y administrativas", como que una comunidad "no elija en tiempo y forma" sus representantes o incumpla "alguno de los preceptos" de la ley de incendios. "Lo importante es sacar el monte de las manos de los vecinos", apostilló.

También señaló que la declaración de monte en estado de abandono "no se va a basar en cuestiones de fondo" y lamentó que Galicia se convierta "en el primer país del mundo civilizado" en el que el incumplimiento de una ley acarrea la imposición de una sanción y la "pérdida de la tierra" en un corto período de tiempo.

De este modo, continuó, una vez sea declarado en estado de abandono, el monte puede ser alquilado a una empresa privada "por 50 años", tiempo que, para Pereira, haría que "se pierda la memoria de que aquel lugar en algún momento fue vecinal".

Esta realidad tendría "el agravante" de que, si la comunidad fuese capaz de subsanar los "defectos" burocráticos que provocaron la citada declaración del monte, "no podría gestionar" esas tierras hasta que concluyese la concesión de gestión a la empresa en cuestión, es decir, 50 años.

La manifestación, encabezada por una pancarta con el lema Por un plano forestal para un medio rural vivo partió superadas la 12.10 horas de la estación de tren de la capital gallega, desde donde recorrió varias de las principales calles del centro de la ciudad hasta introducirse en el casco histórico. Por el camino, los manifestantes entonaron consignas en contra de la Xunta y de sus intenciones -denuncian- de privatizar los montes de este tipo de propiedad con sus reformas legales. "No, no, no a la privatización" fue uno de los cánticos más repetidos, así como "No al robo del monte vecinal", "Xunta, atiende, Galicia no se vende" o "Partido Popular, enemigo del rural".

En la protesta se pudieron ver también pancartas con motivos críticos con la gestión del Gobierno gallego en cuanto a sus políticas forestales, al que acusan de fomentar la despoblación del medio rural y de la proliferación de los incendios. La marcha terminó una hora después en la icónica plaza de A Quintana, donde la organización procedió a la lectura de un manifiesto con sus principales reclamaciones.

La protesta contó también con la presencia de representantes de dos de los tres grupos de la oposición en Galicia, En Marea y BNG, que prestaron su apoyo a la causa y censuraron las medidas dispuestas por el Gobierno gallego.

El portavoz de En Marea, Luís Villares, sostuvo que "la reforma que impulsa el PP pretende expropiarle los montes a la vecindad que los lleva explotando desde hace 1.600 años para transferírselo a empresas privadas".

Aliciente

Por eso rechazó esta actuación y defendió que el monte debe servir como "aliciente para la población del medio rural" y para mejorar sus condiciones de vida.

Por su parte, Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, se puso del lado de las comunidades de montes frente a la "política de acoso y derribo por parte de la Xunta", que quiere "privatizar esos bienes comunales que además son una singularidad de Galicia".

Pontón esgrimió además que es "necesario darle un giro de 180 grados a la política forestal" de una Administración autonómica "pirómana" y cuya gestión ha acarreado "graves consecuencias" en materia de incendios o empobrecimiento del rural. La líder nacionalista culpó a la Xunta de mantener una política "hipotecada por los intereses de Ence", de monocultivo del eucalipto, y que redunda en un verdadero peligro ante la temporada de incendios que está a punto de comenzar y para la que no basta con un Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales (Pladiga) que es el mismo "corta y pega" de todos los años.