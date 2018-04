Huelga de justicia | Los funcionarios dicen "no" al preacuerdo y apuestan por seguir adelante

Los funcionarios de la Justicia rechazan el preacuerdo alcanzado ayer por los sindicatos con la Xunta y mantienen la huelga. Los trabajadores se han decantado por el 'no' en la mayoría de las ciudades y el paro en los juzgados, que ya dura más de 80 días, se prolongará a falta de entendimiento. El resultado final, a falta del recuento en Ourense, es de 734 en contra del preacuerdo y 611 a favor.

El 'no' ha ganado en Vigo, Pontevedra, Lugo y Ferrol, mientras que en A Coruña y en Santiago de Compostela ha ganado el 'sí'. Todavía no está confirmado el escrutinio en Ourense.

En Vigo ganó el 'no' con 204 votos frente a los 112 del 'sí'. En Pontevedra también se impuso el rechazo al preacuerdo por 184 votos frente a 50. En Lugo 86 papeletas fueron para la negativa y 54 para el sí, mientras que en Ferrol el 'no' ganó por 54 a 49. En las dos únicas ciudades que ganó el 'sí' fueron A Coruña, con 237 votos positivos a 172 y Santiago, con 109 votos para el 'sí' y 34 para el 'no'.

La ruptura de la unidad de acción en el comité de huelga posibilitó ayer el principio de acuerdo con la Xunta para poner fin a un paro indefinido en la Justicia gallega que hoy cumple su 80ª jornada y ha supuesto la suspensión de más de 22.000 juicio. Comisiones Obreras, UGT, CSIF y USO se desmarcaron de los otros tres sindicatos y aceptaron, en una reunión que acabó en bronca por las diferencias sindicales, la misma oferta económica presentada por la Xunta la pasada semana, con subidas mensuales de sueldo que oscilan entre los 122 y los 140 euros en función de la categoría.

Se opusieron de forma rotunda CIG, Alternativas da Xustiza-CUT y STAJ, que seguían reclamando un incremento salarial de 140 euros lineales para todos los trabajadores. Estas tres centrales acusaron a las otras de "traidoras" y "vendidas" y de estar negociando con la Xunta a espaldas de las demás. Esa división se hizo patente durante las tensas votaciones de esta jornada.