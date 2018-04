Rueda sugiere que la votación sobre la huelga en Xustiza debería repetirse

El rechazo mostrado el pasado viernes por los trabajadores de Xustiza -con un 53% de los votos- al preacuerdo alcanzado entre Xunta y cuatro sindicatos para poner fin a la huelga iniciada el pasado febrero ha llevado al conflicto a un punto muerto y a un escenario incierto. La unidad sindical ha saltado por los aires: tres de las cuatro centrales que apostaron por el acuerdo cuestionan los resultados de la votación y denunciarán "coacciones" ante la Fiscalía, mientras los otros tres sindicatos (CIG, CUT y STAJ), que quedaron al margen, se sienten ahora reforzados en la negociación para no ceder un euro de sus reclamaciones y el Gobierno gallego se niega a mover ficha, desacredita las votaciones y advierte de que no subirá su última oferta económica.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sugiere incluso que deberían repetirse las votaciones. Según denuncia, hubo representantes sindicales que "impidieron" que los funcionarios votasen "democráticamente" y, por eso, pide su dimisión. El número dos del Ejecutivo autonómico se refiere al bloque conformado por CUT, CIG y STAJ que quedó fuera del preacuerdo suscrito el viernes por la Xunta con los otro cuatro sindicatos del comité de huelga: UGT, CCOO, USO y CSIF. En el documento pactado por estas cuatro centrales se aceptaba la última oferta retributiva de la Xunta de entre 122 y 140 euros de subida mensual, pero a condición de que fuera suscrita en asamblea por los trabajadores, cosa que finalmente no sucedió.

Rueda, en una entrevista a Radio Nacional, censuró ayer la actitud de los tres sindicatos que no firmaron el acuerdo. "Las votaciones no se dieron en las condiciones democráticas necesarias para que los funcionarios ejercieran su voto en libertad", denunció. "Todos pudimos ver esas escenas de presiones, gritos, amenazas, la policía entrando en los colegios donde se estaba votando", señalo el vicepresidente de la Xunta. Y, de hecho, dio un dato: la decisión de continuar con la huelga de la Justicia fue tomada por el 30% de la población. De la plantilla de 2.700 trabajadores acudieron a las urnas unos 1.600 y votaron "no" 836.

Según dijo, si esto sucediese en unas elecciones locales o autonómicas "sería para echarse las manos a la cabeza". "Repetir unas votaciones depende de los que las convocaron que fueron los representantes de Xustiza, no la Xunta", añade.

Además, Alfonso Rueda cree que deberían dimitir los responsables sindicales "que impidieron que los funcionarios votasen democráticamente". "Si la Xunta hiciese lo que hicieron ellos para intentar sacar ese resultado, tendría que haber dimisiones", apostilló.

Y, en todo caso, de cara a una posible salida al conflicto, el vicepresidente advierte de que el Gobierno gallego no plantea moverse de sus posiciones. En su opinión, la última propuesta es "magnífica", como "piensa mucha gente". "Nunca con el dinero público se puede entrar en una negociación de bucle sin fin", añadió, para luego asegurar que "hubo sindicatos" cuya intención nunca fue "que se llegase a un acuerdo". "El viernes lo vimos en su parte más brutal. Siempre estarían dispuestos a poner una condición más para que sigamos así indefinidamente", remarcó antes de valorar la actitud de "los cuatro sindicatos responsables cuya intención era poder cerrar un acuerdo para terminar esa situación".

Rueda cree que los lugares en los que la oposición al acuerdo fue mayor coincide con los sitios donde fueron de "más intensidad" los episodios de "presiones", que llegó a calificar de "brutales".