La Policía Nacional acusa un déficit en la plantilla de la provincia de A Coruña del 28%

Falta de patrullas en la calle, grupos de investigación al límite, unidades de denuncias bajo mínimos, reducción de horarios en las oficinas de familia y atención a la mujer, colapso en Extranjería y Fronteras? Son las consecuencias del raquitismo en la plantilla de la Policía Nacional en la provincia de A Coruña que pese a contar con un catálogo de 1.971 agentes tan solo hay 1.420 activos. O lo que es lo mismo, un 28% de las plazas están sin cubrir, según datos facilitados por el Gobierno central en respuesta a los senadores socialistas Ángel Mato (A Coruña) y Francisco González Cabaña (Cádiz).

Esta merma en el servicio se ha agravado durante los últimos años porque, según advierten desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la tasa de reposición no se cubre. Un ejemplo de la ciudad de A Coruña basta para conocer el alcance del déficit de la plantilla en la provincia: de las 25 a 30 plazas que se necesitan cubrir cada año en la comisaría coruñesa -una media de 15 por jubilaciones y el resto se reparten entre traslados, ascensos o bajas de larga duración-, el refuerzo para este año será de cinco agentes, lo que resulta "insuficiente" para atender las carencias del servicio.

Desde el SUP llevan años con la misma reclamación sobre la mesa y en vísperas de la temporada de verano vuelven a poner el foco en la falta de personal. El sindicato policial reclama que la tasa de reposición se cubra, si no al cien por cien, al menos al 90%. También piden la aplicación de la comisión de servicios de personal, es decir, que cuando una plaza o puesto de trabajo se encuentre vacante o temporalmente desatendido sea cubierto por personal estatutario de la correspondiente categoría y especialidad, además servicios extraordinarios remunerados (no solo para periodos vacacionales como los meses de junio, julio y agosto o Semana Santa).

En el mapa de la seguridad ciudadana está en rojo la época estival por el aumento de la población debido a la afluencia de turistas y los turnos de vacaciones la plantilla de la Policía Nacional. "En verano y Semana Santa, el déficit en la plantilla se triplica", advierten desde el SUP.

Hace un par de años, el área que más sufría los recortes en la Policía Nacional era seguridad ciudadana. "Ahora son todas", lamenta la portavoz del SUP en la provincia de A Coruña, Sandra Castro. "La seguridad ha dejado de ser prioritaria. Por la crisis y una mala gestión -denuncia- ha quedado relegada a un segundo plano. Para prevenir [la comisión de delitos] hace falta más personal".

En solo ocho años, los vehículos policiales en la calle son cada vez más escasos. El recorte de las patrullas en algunas ciudades supera el 70%. Es el caso de A Coruña, según apuntan desde el SUP, que ha pasado de 11 vehículos en 2010 a tres en la actualidad.

Las tres urbes gallegas acusan un déficit en sus plantillas de hasta el 30%. En A Coruña, se situaba al cierre de 2017 en un 22%; en Ferrol alcanzaba el 25% y en Santiago, el 30%, según detallan desde el SUP. "La situación es generalizada en España. No hay más que ver el número de alumnos que pasan por la academia para comprobar cómo se agrava la falta de efectivos", alerta Sandra Castro. Y es que de los más de 2.500 que se presentaban hace años, ahora son apenas 200.

En una respuesta al senador ferrolano Ángel Mato, el Gobierno cifra en un total de 1.971 las plazas de la Policía Nacional en la provincia de A Coruña, de las que 1.420 están ocupadas por agentes en activo. En prácticas hay 31 alumnos y en segunda actividad con destino, solo un agente.

La Oferta de Empleo Público (OEP) para 2016 recogía la convocatoria de 2.740 plazas de nuevo ingreso al Cuerpo Nacional de Policía en toda España. Para los próximos años, según avanza el Ejecutivo central, está prevista la incorporación de un mayor número de efectivos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que "permitirá incrementar la ocupación de las plantillas más deficitarias de personal y, ala vez, se irá produciendo un mayor movimiento de personal entre las mismas".

Durante este año, se prevé la convocatoria de 3.000 plazas de nuevo ingreso para la Policía Nacional, según concluye el Gobierno en una respuesta sobre los efectivos catalogados y disponibles en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de A Coruña.