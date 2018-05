Más de 96.000 internautas son víctimas cada año de secuestros de información

Hace casi un año a estas alturas acaparaba los titulares WannaCry, un virus de secuestro de datos que afectó en 150 países a más de 200.000 usuarios, muchos de ellos empresas (como Telefónica) e instituciones en España. Y no fue el único registrado el pasado ejercicio. De forma similar a un secuestro convencional, lo que hacen estos programas maliciosos del tipo ransomware es bloquear el acceso a la información guardada en el equipo del usuario (cifrándola) y solicitar un rescate para recuperarla, por ejemplo en bitcoins, como ocurrió con el WannaCry. Los internautas gallegos no son ajenos a estos ataques. De hecho, más de 96.000 declaran algún incidente de este tipo en el último año.

Así lo permite constatar el primer estudio sobre ciberseguridad en los hogares gallegos, una novedad en el catálogo de investigaciones que promueve la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia con el Osimga (Observatorio da Sociedade da Información e Modernización de Galicia). El informe es resultado de una encuesta realizada el pasado verano y cuyos resultados apuntan que casi la mitad de los 1,4 millones de gallegos de entre 18 y 74 años que se conecta a internet al menos una vez por semana en los últimos tres meses declararon haber tenido algún incidente con la seguridad en internet en el último año, lo que se traduce en casi 670.000 usuarios.

Aunque la contrariedad más habitual a la que tienen que hacer frente los gallegos que navegan con cierta frecuencia por la Red es a los virus, que afectan al 36,9% de internautas, más de 521.000, los riesgos tienen más caras. A veces, como le ocurre a un 12% de internaturas, sufren la pérdida involuntaria de información, mientras en otros casos, como sucede con el 7,1% (más de cien mil casos) se la robarían. Padecer el encriptado de los datos guardados en el equipo y la exigencia de dinero a cambio de devolver el acceso afecta a un porcentaje similar, el 6,8%, pero también se registran estafas, que afectan al 4% (más de 56.000) y suplantaciones de identidad (3,4%, 48.000 casos).

En Galicia, según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad, se producen 1.726 ciberataques diarios para intentar conseguir datos bancarios y secuestrar móviles y portátiles en algunos casos para convertirlos en equipos zombis.

Pese a que la encuesta destaca cómo los gallegos son quienes desconfían en un mayor porcentaje de la seguridad en internet, la encuesta de la Xunta muestra cómo casi un 79% de los internautas facilitaron a través de la red información de contacto, personal o de pago. Frente a ello, un porcentaje ligeramente inferior, de apenas un 69%, utilizan algún tipo de software o herramienta de seguridad. Aunque solo están 2,7 puntos por debajo del porcentaje estatal, Galicia vuelve a estar en la cola en cuanto al uso de medidas de ciberseguridad.

Entre las que sí se utilizan, según expone la encuesta realizada a 700 internautas, está la denegación de permiso de información personal para fines publicitarios (79%) o la limitación de perfil y contenidos en las redes sociales (77,2%). Además, más de la mitad de los usuarios de la red realizan copias de seguridad de su información personal con regularidad.

Nueve de cada diez internautas gallegos son conscientes de los peligros que acechan en el mundo virtual y consideran preciso disponer de más información sobre ciberseguridad. Por eso el informe también recopila algunos consejos básicos, sobre todo cuando el aumento del uso diario de los servicios y dispositivos hace que "las vías de entrada de virus aumenten de manera exponencial", sobre todo a través del correo, memorias USB, descarga de ficheros, redes sociales o páginas web maliciosas.

Así, para los virus, la Xunta recomienda instalar un antivirus y un sistema de bloqueo de la intrusión ajena y mantenerlos actualizados, no ejecutar "nunca" un programa o seguir un enlace recibido por correo y que parezca "extraño" o no conectar al equipo un USB de origen desconocido. En lo que respecta a las contraseñas, que son las "llaves" de acceso a los servicios y a la información personal, aconsejan no compartirlas, que sean robustas o no utilizar la misma en varios servicios.

Asimismo, se aconsejan copias de seguridad periódicas y con sistemas de cifrado robustos si se almacena información sensible, además de recalcar la importancia de las actualizaciones. En relación a las aplicaciones, la Xunta invita a ser "cuidadoso" con las que se instalan, huyendo de fuentes no fiables y vigilando los privilegios que se les conceden. En cuanto a privacidad, sugiere cuidar la información compartida.