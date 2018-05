La Xunta invita a todos los sindicatos de Justicia a sentarse para acabar la huelga

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está dispuesto a sentarse para resolver el conflicto en la Justicia, pero advierte de que solo tiene sentido hacerlo "con todos" los sindicatos, "no con un comité fracturado". Del mismo modo, ha incidido en que no aceptará "subastas" y en que, si se sienta, debe ser para "cerrar el acuerdo" y poner fin a una huelga indefinida que el próximo lunes 7 de mayo cumplirá 3 meses.



"Sentarse, si es para recuperar el dinero de la huelga, no tiene sentido sentarse. Si es para acabar con la huelga, con todos los sindicatos, sí; pero no con un comité fracturado. Si me siento es para cerrar el acuerdo, no para prolongarlo", asegura el vicepresidente, en una entrevista con la Radio Galega.



Como en sus últimas intervenciones, ha insistido en que la Xunta quiere que el conflicto finalice "cuanto antes" y se ha mostrado abierto a hablar, aunque mantiene que los dos puntos en los que los cuatro sindicatos que se reunificaron en el comité de huelga -SPJ-USO junto con AXG-CUT, CIG y STAJ-- insisten --la cláusula de revisión y el plan de recuperación- no son aceptables en los términos que plantean.



Horas extra

Así, ha defendido que la Xunta no puede garantizar que los funcionarios gallegos vayan a ser siempre "los cuartos" en la tabla salarial y ha argumentado que la gallega "tampoco es la cuarta economía" de España, "aunque crezca", como tampoco se puede aceptar que las horas extra del plan de recuperación se usen "para devolver los descuentos a los huelguistas".



"Algunos sindicatos les prometieron a los funcionarios que la huelga les iba a salir gratis y que lo que se les descontaba lo iban a recuperar. Pero, claro, quien hizo huelga tiene que saber que hay unas consecuencias", ha reflexionado, antes de añadir que espera que los sindicatos "entren en razón".