El personal de Justicia apuesta por poner fin a la huelga

Sindicatos de Justicia están planteando en asambleas con trabajadores la posibilidad de interrumpir la huelga indefinida en el sector, que empezó el pasado 7 de febrero y que hoy cumple tres meses con una elevada caída del seguimiento. De hecho, la Xunta rebaja la participación al "mínimo histórico" del 11,74 por ciento, lo que supone un seguimiento de más de 300 trabajadores..

Alternativas na Xustiza-CUT y STAJ están en asambleas abordando la situación con los funcionarios del sector y que, entre las posibilidades que se analizan, está la de interrumpir el paro. Insisten, en todo caso, en que el conflicto "no está cerrado" y en que la Xunta debe "llamar y negociar" para ofrecer una propuesta "mejor".



A media mañana de hoy, los trabajadores de Justicia en A Coruña fueron informados de la situación actual y votaron a favor de poner fin a la huelga, que hoy cumple tres meses. A primera hora también los funcionarios en Ferrol dijeron sí al fin de la protesta, al igual que en Ourense, según informan desde el sindicato CUT.

La asamblea de funcionarios de Justicia en Vigo acordó a primeras horas de esta mañana suspender la huelga indefinida que desde hace tres meses mantienen en reivindicación de mejoras salariales a la Xunta. La mayoría de Alternativa na Xusticia y Staj votaron a favor de mantener el conflicto sin huelga. También los funcionarios de Pontevedra acordaron la suspensión de la huelga por mayoría.

La CIG, por su parte, celebra asamblea esta tarde y USO convoca mañana a todos los sindicatos en Ourense.

Con esta interrupción provisional de la huelga los sindicatos tratan de dar un impulso a la negociación con la administración autonómica y alcanzar un acuerdo que permita zanjar el acuerdo salarial. La vuelta al trabajo podría hacerse efectiva mañana, una vez que se celebren las asambleas en todas las centrales sindicales.



AXG-CUT y STAJ son dos de los sindicatos que permanecían activos en el comité de huelga, junto con USO y CIG, que abordarán a lo largo de este lunes con sus órganos internos la postura a adoptar.



En declaraciones a los medios, en una protesta en Santiago -funcionarios se han concentrado con motivo de los tres meses de la huelga en las distintas ciudades-, Antón Ayaso (CIG) ha explicado que AXG-CUT y STAJ han decidido dar este paso, mientras que su organización pensará qué hacer internamente.



"En la CIG estuvimos trabajando como cosacos. Hemos dado de plazo hasta hoy para ver si la Xunta nos convoca y hoy a las 17.00 horas nos vamos a reunir para decidir una postura", ha trasladado, si bien ha matizado que su organización "no está en mala relación" con el resto de sindicatos que permanecían en el comité, pero cada uno está ya "marcando sus tiempos".



"Tenemos que tomar nuestra decisión", ha manifestado, al tiempo que ha advertido de lo peligroso que sería "un cierre en falso". "No hay una paz social. ¿Cómo se incorporan los trabajadores a su mesa de trabajo humillados? Yo me siento humillado", ha admitido, antes de defender que los responsables de la CIG fueron "leales todo el tiempo, trabajando con seriedad y congruencia".

Brecha sindical

Tras la ruptura sindical del 26 de abril y la polémica votación del preacuerdo con la Xunta que suscribieron cuatro sindicatos (SPJ-USO, CSIF, UGT y CC.OO.), las diferencias entre los sindicatos se han hecho cada día más evidentes.



El último paso que se había producido consistía en que USO se había vuelto a unir a los tres sindicatos que, en su día, rechazaron el preacuerdo y seguían los cuatro activos en el comité, si bien todo parece indicar que este lunes está cada organización siguiendo sus propias líneas.



Este mismo lunes, Julio Bouza (SPJ-USO), en calidad de presidente del comité de huelga, ha convocado al resto de organizaciones sindicales a un encuentro en Ourense este martes con el fin de "debatir y acordar" dos puntos: "clarificar qué organizaciones sindicales siguen formando parte del comité de huelga" y valorar "la posible suspensión, desconvocatoria o continuación de la huelga".



Todo ello, "con la finalidad de cerrar el conflicto a la mayor brevedad y consenso posible". Sin embargo, el resto de organizaciones sindicales ya se habían desvinculado del comité, aún con diferentes grados. De hecho, CC.OO. ratificó la pasada semana que se desligaba y que sus afiliados se incorporarían a la actividad.



Mientras, UGT apuesta por retomar el diálogo en una mesa sectorial, y CSIF insiste en la mediación, sin cerrarse a negociar bilateral o multilateralmente con quien considere oportuno.

Participacion

Lo que se constata es una elevada caída de la participación. De hecho, la Xunta ha situado el seguimiento de la huelga en este lunes, cuando se cumplen tres meses del paro, en un 11,74%, lo que spone que participaron 326 personas.



Por provincias, el seguimiento fue en A Coruña del 9,73%; en Lugo, del 11,18%; en Ourense, del 8,25%; y en Pontevedra, del 15,50%.



En el cálculo de estos datos, la Administración tiene en cuenta que 199 funcionarios no acudieron al trabajo por ausencia justificada (vacaciones, asuntos particulares o días de libranza) y 775 participaron en los servicios mínimos.



En sus declaraciones a los medios, Antón Ayaso (CIG) ha admitido la caída del seguimiento y que se está reincorporando a trabajar "muchísima gente". "La gente está agotada y tiene que comer; hay mucha gente que le gustaría seguir en huelga pero no puede más", ha reflexionado.

Eso sí, ha advertido de que si el conflicto "no se cierra bien" y no hay "planes de actuación", los funcionarios "estarán trabajando" pero será más complicado "sacar el trabajo adelante". "La justicia está en una situación totalmente crítica", ha esgrimido, antes de insistir en que la Xunta tiene que negociar, tiene la obligación de negociar".



En una huelga, ha recordado que las dos partes están "obligadas" a estar "en contacto y en negociación permanente", al tiempo que ha lamentado que la Administración autonómica "nunca hizo eso". "No creo que una negociación vaya de traer documentos de cierre y, si no te gustan, me levanto y me voy", ha reflexionado.



Preguntado acerca de si la mesa sectorial, con todos los sindicatos, podría ser un buen foro para reconducir la situación, ha respondido que la huelga es "una medida de presión" y que en una mesa sectorial "hay una negociación" en la que la parte sindical "está disminuida".



Finalmente, ha reprobado con dureza la actitud que el Ejecutivo autonómico y, en especial, el vicepresidente y encargado del área judicial, Alfonso Rueda, ha mantenido en este conflicto. "Es un Gobierno totalmente irresponsable e incompetente. Si en tres meses no es capaz de llegar a un acuerdo con los sindicatos, eso indica algo", ha zanjado.