La Xunta da un ultimátum de tres días a los sindicatos de Justicia

La nueva reunión entre la Xunta y los sindicatos de Justicia ha acabado sin acuerdo, pero con una especie de ultimátum del Gobierno gallego, que ha dado de plazo hasta este viernes para que las centrales decidan si aceptan o rechazan la última y conocida propuesta de la Administración autonómica. Si la Xunta no encuentra apoyo alguno, entonces se sentirá "liberada de cualquier compromiso", por lo que unilateralmente podría a partir del viernes aplicar su propuesta, otra más recortada o incluso declinar cualquier subida salarial.

Esta es la advertencia que ha dado el Gobierno gallego a los siete sindicatos que acudieron a la mesa sectorial. Pero antes de tomar una decisión al respecto, espera conocer la respuesta de las centrales y comprobar si tiene algún apoyo entre las organizaciones sindicales, que esta mañana han vuelto a escenficar su división tras superar la huelga los tres meses de duración.

UGT, CSIF y CCOO avanzaron que consultarán con sus afiliados si aceptan la propuesta de la Xunta. USO está meditando como lo hará y si además incluye a todos los trabajadores en la consulta. Pero el resto, CUT, CIG y STAJ no realizarán sondeo alguno porque dan por bueno el resultado de la votación del 27 de abril, en la que ganó el "no" por mayoría y porque consideran que hoy no ha habido negociación alguna, sino solo una imposición.

La reunión duró poco más de una hora y ahora los mismos interlocutores se han citado para el próximo viernes. Sobre la mesa hay una subida salarial mensual que oscila entre los 122 y los 140 euros en función de la categoría laboral. Además, la Xunta pretende ya suprimir ya los servicios mínimos, dado que la práctica totalidad de los trabajadores han vuelto a sus puestos.