"Con la nueva ITV no se van a endurecer los parámetros para poder pasar la prueba"

El 20 de mayo entra en vigor la nueva normativa de las ITV que amenaza con aumentar el número de vehículos que no superen las pruebas. Sin embargo, Alberto Zaldive, adjunto a la dirección general de SyC-Applus, la operadora de las estaciones de ITV en Galicia, no se atreve a vaticinar si habrá más suspensos ya que hasta septiembre no comenzarán los nuevos exámenes. De todas formas, asegura que sí que se ha notado una mayor afluencia a las ITV estos días.

- ¿Los conductores están nerviosos con la entrada en vigor de la nueva normativa?

-Es una nueva modificación y es lógico.

- ¿Han notado un mayor volumen de vehículos en las estaciones antes de que se ponga en marcha el próximo 20 de mayo?

-Se ha notado cierto incremento, pero puede ser debido a múltiples razones: la entrada en vigor del nuevo real decreto, el propio crecimiento natural de las inspecciones anuales?

- ¿Los conductores tienen que estar preocupados?

-El nuevo reglamento que entra en vigor el 20 de mayo intenta homogeneizar todo el proceso de inspección estableciendo requisitos mínimos. Va a haber cambios que van a ser percibidos por los clientes. Por ejemplo, habrá un cambio en la forma de calcular la frecuencia de pasar la ITV. A partir del 20 de mayo se va a calcular en función de la categoría del vehículo, no de la utilización o de la clasificación como antes.

- ¿Va a provocar entonces cambios en la frecuencia de pasar la ITV?

-En la mayor parte de los vehículos, no. Los turismos van a tener la misma, las motos y los ciclomotores, también. Algunas categorías o tipos de vehículos sí se van a ver afectados, pero son los menos: por ejemplo, tractores agrícolas de más de 40 km/h cuya frecuencia pasa a ser más severa y los turismos de alquiler sin conductor que pasan a tener la frecuencia de turismos. Una frecuencia menos restrictiva.

- ¿Se van a endurecer los parámetros en la inspección?

-No. El 20 de mayo entra en vigor una nueva versión del manual del procedimiento de inspección. Y en esta nueva versión se incluye el inicio de la lectura mediante OBD -centralita del vehículo- de posibles defectos solamente durante la inspección de emisiones de contaminantes. Pero además solo es exigible a partir del próximo mes de septiembre. Aunque la nueva versión entre vigor el 20 de mayo la prueba comenzará a ser obligatoria en septiembre.

- ¿Será para todos los vehículos?

-Solo será obligatoria para vehículos Euro5 (fabricados después de septiembre 2009) y Euro6 (posteriores a 2014). No para todos los vehículos. Este es el cambio más importante. Entra en vigor en mayo, pero la prueba es obligatoria a partir de septiembre.

- ¿Algún cambio más?

-Es requisito imprescindible para poder realizar la ITV que el vehículo disponga de seguro obligatorio. Hasta ahora en el caso de no poder comprobar que no tenía seguro se indicaba en un apartado del informe. La inspección la pasabas de igual manera si el coche cumplía el resto de parámetros. Ahora, ese control será más estricto y será condición imprescindible.

- ¿Cambian los baremos que marcan si un vehículo pasa la prueba o no?

-No hay modificaciones de ratios ni de variaciones de baremos establecidos. No hay ningún tipo de modificación en cuanto a los límites máximos de emisión de contaminantes. Permanecen exactamente iguales. Esta nueva versión del manual no se ha modificado.

- ¿Y con todos estos cambios va a haber más suspensos?

-El suspenso se puede deber a muchos factores. Hasta que comencemos a revisar las pruebas nadie puede aventurarse a decir si el índice de rechazo va a variar.

- Las estaciones también van a tener que realizar inversiones

-Hay una serie de adquisiciones de equipos obligatorios, pero tenemos un año. Actualmente estamos analizando las diferentes características que deben cumplir los equipos. Estamos en proceso de adaptación de todas nuestras instalaciones. Para adecuar las instalaciones y la compra de nuevo equipamiento tenemos un año: hasta el 20 de mayo de 2019.

- ¿Qué más cambios afectan a las estaciones?

-Se exige estar acreditada como entidad inspectora por la norma ISO1720. También aumentan los requisitos de cara a la formación inicial y de actualización del personal inspector.