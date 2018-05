Ecoloxistas advirten de que centos de lobos morren ao ano polo furtivismo

Un lobo en semiliberdade no Centro do Lobo Ibérico de Robledo (Zamora).

As batidas ou controis poboacionais do lobo autorizados pola Xunta durante o ano pasado saldáronse con cero capturas e na década anterior autorizáronse 75 con 17 lobos abatidos, segundo datos de Adega a partir de información do Goberno galego. Non obstante, centos destes animais morren "pola porta de atrás", polo furtivismo e a "persecución ilegal", advirten dende a asociación ecoloxista. Martiño Nercellas, biólogo e vogal de Biodiversidade da entidade, sinala que se estima que o número de lobos que estarían a morrer "ilegalmente" (caza, veleno, trampas tipo lazo e cepos) viría sendo "case igual" cos que nacen. "Podemos estar falando de que en Galicia se matan ao ano entre 200 e 300 lobos", calcula, un "fenómeno" que na súa opinión explica por que o tamaño da poboación se mantén "estancado" dende os 80.

Dese xeito, incide en que a situación do mamífero na comunidade é "preocupante", aínda que, con todo, e facendo un repaso da normativa que atingue á especie noutras autonomías, "dentro das responsabilidades e o papel das administracións, a situación en Galicia resulta a máis favorable". E é que agás ao sur do Douro, onde o lobo se atopa "estritamente protexido", no norte a súa caza depende da comunidade e nestes momentos está nos tribunais.

Así, explica, en Castela e León o plan de xestión, anulado polos tribunais agora, permitiría abater 140 lobos nos vindeiros tres anos. En Cantabria está recollido o Protocolo de regulación do lobo nos Picos de Europa e Ecoloxistas en Acción está valorando iniciar accións xudiciais ao entendelo contra a legalidade. En Asturias, conta, a especie está protexida sobre o papel pero o Goberno aprobou un programa de "control" sen control de cupo para un terzo do territorio, feito que tamén está nos tribunais. En Galicia, indica o biólogo, a xestión do lobo conta cun plan, cuxa revisión e actualización está anunciada pola Consellería de Medio Ambiente, que non se chegou a xudicializar. Non obstante, Adega trasladou o ano pasado á Fiscalía as súas "dúbidas" sobre que as autorizacións para batidas e controis se "sustentaran en criterios e protocolos previstos no Plan do Lobo". Aínda que a Fiscalía non viu indicios de delito, para o resto do ano non se autorizaron máis batidas, apunta Nercellas.

Nercellas incide en que nas comunidades nas que hai aprobado un plan de xestión do lobo este é un instrumento de protección de obrigado cumprimento que prevalece sobre o resto das medidas de xestión que afectan á especie. Ese plan, explica Adega, dispón que para que haxa controis poboacionais deberase comprobar a ineficacia dunha avaliación técnica dos danos sobre o gando, o grao de conflictividade social e o estado poboacional do lobo, que deberá ser obxecto de seguimento.

Para Nercellas, é a prevención "o camiño a seguir para favorecer a coexistencia entre lobo e gando". Nese ámbito, advirte de que malia que hai dous anos houbo unha suba das axudas para danos do lobo e medidas preventivas, "estanse reducindo outra vez". "Mentres que non se melloren as contías de pago e o trámite para efectualos a percepción do lobo continuará medrando en negativo", advirte. Para Adega, deben eliminarse trabas burocráticas para os pagos, que deben ser "inmediatos" nos casos máis "claros".