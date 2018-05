La entrada de aire cálido dejará 26 grados en A Coruña y máximas de 31 en Ourense

Dice el refranero popular que Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Pero aunque todavía no ha llegado el 9 de junio, durante los próximos días no será necesario el sayo, excepto cuando se marche el sol por la tarde. Detrás de este aumento del mercurio, está la entrada de aire cálido, que ya se notó el jueves y también ayer, aunque entrará con más fuerza durante este fin de semana. Este aire provocará que las temperaturas alcancen hoy los 26 grados en A Coruña y se superen los 30º en Ourense, según la información de MeteoGalicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente.

Durante la jornada de hoy continuará la entrada de aire cálido desde latitudes inferiores, por lo que se esperan en Galicia cielos despejados, con formación de nieblas en el interior.

Por la tarde crecerán nubes de evolución en la mitad sur, que incluso dejarán algunos chubascos tormentosos aislados en las áreas de montaña.

Con esta previsión se esperan que se alcancen los 26 grados en A Coruña y que se lleguen a los 27 en Santiago y Vigo y se superen los 31 en Ourense. En cuanto a las mínimas, en Lugo y A Coruña serán de 14 grados, mientras que en Ourense bajarán hasta los 11. En esta última ciudad habrá una diferencia de 20 grados entre la temperatura más alta y la más baja.

El viento soplará del nordeste, moderado en el litoral norte y flojo en el resto, con régimen de brisas en las Rías Baixas.

Domingo, buen tiempo

Para mañana se espera un tiempo muy similar, ya que persistirá la influencia anticiclónica. Con esta situación, se prevé tiempo seco y soleado y, de nuevo, altas temperaturas. Por la tarde crecerán nubes de evolución, con posibilidad de chubascos de carácter tormentoso en el sur.

Tanto las temperaturas máximas como las mínimas no registrarán cambios significativos. En A Coruña la máxima será de 24 grados, mientras que en Pontevedra se llegarán a los 27, y en Ourense, de nuevo, a los 31. Las mínimas se moverán entre los 10 grados de Lugo y los 13 de A Coruña.

Los vientos soplarán del noreste, moderados en la mitad norte, con intervalos fuertes en el litoral entre Bares y Fisterra, y flojos en el resto de Galicia.

El lunes cambia el tiempo, sobre todo en la segunda parte del día. Será una jornada de transición, ya que se retirará el anticiclón y comenzará a formarse una pequeña zona de bajas presiones al oeste de Fisterra. Tras una mañana de cielos despejados, con nieblas en el litoral oeste, MeteoGalicia prevé una tarde marcada por la formación de nubes de evolución con chubascos de tipo tormentoso más probables en las provincias de Lugo y Ourense.

Las temperaturas mínimas registrarán ligeros descensos en general mientras que las máximas sufrirán descensos moderados en las Rías Baixas y ascenderán en A Mariña. En A Coruña, la máxima bajará hasta los 20 grados, mientras que en Ourense se quedará en 28. Los vientos soplarán flojos de componente sur. A partir del martes, la comunidad quedará en una situación meteorológica muy indefinida a la espera de conocerse el movimiento de una borrasca que se situará al oeste de Portugal. Esta situación tan inestable deja una probabilidad alta de chubascos, con temperaturas propias de la época del año, en general con máximas que rozarán los 20 grados en A Coruña.