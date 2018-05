"Si el Estado no asume el coste de la plusvalía, los concellos recurriremos a los tribunales"

Los ayuntamientos gallegos no dicen no a las obligaciones que les caen con cada nueva ley o resolución autonómica, pero reclaman que la Xunta acompañe cada reforma que les afecta -limpieza del monte, Lei do Solo o de Benestar Animal, planes de emergencia en las verbenas, entre otras- con la correspondiente financiación. "Todos legislan, pero mándenos cuartos para atender las obligaciones", reclama el presidente de la Fegamp, Alfredo García. Y al Gobierno central, el también alcalde de O Barco le apremia a cambiar el sistema de cálculo de la plusvalía municipal y le advierte de que si el Estado no asume el coste de las devoluciones en las ventas a pérdidas, los concellos "ya tienen experiencia en poner un contencioso y ganarlo ante el Gobierno".

-¿Espera que llegue esta legislatura el modelo de financiación local justo y solidario que reclama para los ayuntamientos gallegos?

-Muy optimista ya no soy. No se trata de hablar de competencias propias o impropias, sino de competencias con financiación y sin. Los concellos no queremos dejar de prestar, por ejemplo, los servicios sociales, sino que queremos recursos para prestarlos de forma adecuada. Y como digo servicios sociales, digo todo lo demás. Pero eso no se ha resuelto y estamos igual que estábamos antes de la reforma local.

-La Fegamp hizo 45 propuestas para el nuevo modelo de financiación local. ¿Cuáles son las líneas rojas en la negociación?

-No se trata de poner líneas rojas. El dinero que hay es el que es, para todas las administraciones y todos los servicios. No puede repetirse que primero se repartan los cuartos entre el Estado y las comunidades y después lo que sobre se lo den a los ayuntamientos. Hay que sentarse en una mesa conjunta para ver qué servicios presta cada administración, cuánto cuestan y cómo hay que prestarlos. Si lo hacemos de forma conjunta, a cada uno le corresponderá lo que le tenga que corresponder. Que probablemente será poco, pero lo será para todos, y no mucho para unos y casi nada para otros.

-Montoro abrió la mano para que los ayuntamientos puedan gastar su superávit. Desde el PP gallego se propone que utilicen sus ahorros en la devolución de la plusvalía municipal.

-Eso fue una metedura de pata? Quiero ser respetuoso... No tiene ningún sentido. La sentencia sobre la plusvalía está generando problemas en los ayuntamientos que no sabemos qué hacer. Nosotros tenemos que cumplir la ley. Y la ley, aunque haya sido declarada inconstitucional es la que hay porque el Gobierno no quiere, no sabe o no sé cual es la razón pero no legisla. Mientras el Gobierno no cambie la ley, el ayuntamiento tiene que liquidar la plusvalía por la ley que está en vigor. Si alguien vendió a pérdidas, a día de hoy no lo podemos contemplar, diga lo que diga el Constitucional.

-¿Habrá avalancha de sentencias condenatorias en Galicia como en otras comunidades?

-Alguna empezará a caer. Evidentemente devolveremos ese dinero. Pero eso no tiene que preocuparle al grupo parlamentario del PP en O Hórreo. Lo que queremos es liquidar la plusvalía con garantías y eso, ahora, no podemos hacerlo. Fuimos retrasando la liquidación para ver si el Gobierno legislaba, pero eso ya no tiene ningún sentido ante la inoperancia del Ejecutivo central.

-Hacienda solo está dispuesta a asumir la devolución de la plusvalía mal calculada desde junio de 2017, último fallo del Constitucional. Si carga a los ayuntamientos el coste las devoluciones anteriores, ¿tomará medidas la Fegamp?

-La Fegamp ya tiene experiencia en poner un contencioso y ganarlo ante el Gobierno. Si hay que llegar a ese extremo se llegará. Hay que llamar a cada cosa por su nombre: los ayuntamientos liquidamos la plusvalía en base a una ley que hizo el Estado y el Constitucional ha dicho que es inconstitucional. ¿Quién es el responsable de esas liquidaciones? ¿El que liquidó la plusvalía con cargo a una ley que aprobó otro o el que aprobó la ley? El responsable final de esas devoluciones es el Gobierno central. Eso ya se aclarará.

-En la reunión de la Comisión de Cooperación Local con la Xunra avanzaron, entre otras cuestiones, en el pacto del Agua, ¿cuándo estará listo?

-Debería estar cerrado en un mes. Será un antes y un después. Ahí se determinará de manera conjunta entre técnicos de Fegamp y Xunta qué dinero gasta cada año Augas de Galicia en obras de abastecimiento y saneamiento, no lo va a decidir Aguas.

-Además del reparto de inversiones, el pacto del agua definirá las tarifas del agua en los ayuntamientos gallegos.

-Efectivamente. Todos los concellos tenemos que cobrar tasa de abastecimiento, saneamiento y depuración. Es un servicio y tiene que tener una tasa que, en la medida de los posible, permita costearlo. Por eso, se quieren encargar dos estudios, uno sobre tasas y otros sobre la calidad del servicio. Estos dos estudios se sacarán a concurso con dos consultoras una vez firmado el pacto.

-¿Con qué objetivo se trabaja en la armonización del recibo?

-Como mínimo de seis meses a un año para entregar los estudios. Lo importante no es qué día está todo en funcionamiento al 100%, sino que vamos a empezamos a trabajar de otra manera.

-¿Habrá una subida del recibo para la mayoría de hogares?

-No necesariamente. Hay concellos que están aplicando unas tasas que cubren el 100% del servicio. El recibo del agua no puede ser uniforme en toda Galicia, porque existen casuísticas diferentes. Esos estudios nos llevarán a una situación de mínimos y de máximos; a una horquilla sobre el coste del agua en Galicia. Luego, cada concello evaluará su casuística. No se puede decir el metro cúbico de agua en la comunidad tiene que costar tanto porque esa uniformidad no existe. Hay concellos donde no se cobra el agua. Augas de Galicia no hará obras en aquellos ayuntamientos que no tengan tasa porque se sobreentiende que tienen recursos económicos suficientes.

-Este año por primera vez la Xunta destinará fondos a los concellos para limpiar la maleza, pero el plazo ya se está agotando

-Se ha hecho del 31 de mayo un mantra. El 31 de mayo no van a estar las franjas limpias. Es imposible. Lo que no puede ser no puede ser. Son 30.000 franjas alrededor de 30.000 núcleos de población. Si fuera tan sencillo ya se hubiera hecho. Si yo desbrozo hoy, el 15 de junio tengo la hierba otra vez arriba. Tenemos que confabularnos todos para tener esas franjas limpias. Después de muchas conversaciones, la Xunta ha decidido colaborar. Este año pondrá solo la Consellería pondrá dinero para este plan de choque, entiendo que unos 6 millones. El próximo año, la Xunta pondrá dinero y también colaboraremos las diputaciones y los concelllos para intentar llegar a una partida de diez millones. Es una tarea a corto plazo en la que aspiramos en dos o tres años a tener todas las franjas limpias y luego mantenerlas.

-¿Cuál es la parte más complicada de esta tarea?

-Determinar qué parcelas tienen dueño y cuáles no. El que tiene la obligación de limpiar las parcelas es el dueño. La clave es determinar qué es de cada quién. Y a partir de ahí que cada quien cumpla con su obligación. Eso es lo más complejo. Ahí es donde habrá que dedicar parte de este dinero. No hay ninguna finca que no tenga propietario. Ese calendario es para el propietario. Habrá muchas parcelas que estarán sin limpiar, y habrá que abrir miles y miles de expedientes. Evidentemente este año no podremos abrir miles y miles de expedientes. El monte no estará limpio para este verano porque no podremos hacer cumplir esa exigencia a los miles de propietarios que hay que identificar.