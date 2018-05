Ferreiro critica la "mala gestión" de la dirección de En Marea en el 'caso Quinteiro'

El alcalde de A Coruña y líder de la Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, desacreditó ayer la actuación de la dirección de En Marea, capitaneada por Luís Villares, en el caso de la diputada Paula Quinteiro al considerar que el hecho de que todavía se hable del altercado con la Policía de Santiago y de su futuro político es un signo de "mala gestión".

La diputada de Podemos, adscrita a la corriente Anticapitalista, hizo valer su condición de parlamentaria en un incidente con una patrulla de la Policía de Santiago que realizaba un control tras una denuncia por vandalismo. En una entrevista en la Cadena Ser, Ferreiro sostiene que con unas disculpas debería haber sido suficiente.

Ve innecesario "seguir revolviendo un asunto que ya no da más de sí" en el que hubo "una mala gestión, no de una persona en concreto, hay varias personas que toman decisiones en diferentes sentidos", agregó. "La prueba es que varios meses después se sigue hablando de esto", cuestionó Ferreiro a pocos días del inicio de la consulta entre los afiliados sobre la dimisión de la diputada. Los casi 2.400 inscritos con los que cuenta En Marea en la actualidad están llamados a participar en una votación que emitirá una "opinión política" no vinculante acerca de la continuidad Quinteiro, sobre quien recae la decisión definitiva de renunciar o no a su acta. Las votaciones tendrán lugar mañana y el miércoles.

Por otra parte, el alcalde de A Coruña se mostró convencido, además, de que conseguirá revalidar la Alcaldía y alcanzar un pacto con PSdeG y BNG en caso de que sea necesario.

Ferreiro también quiso minimizar sobre la polémica generada por la compra que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su pareja y portavoz parlamentaria, Irene Montero, han realizado de un chalé de 600.000 euros, argumentando que no es "relevante políticamente" que dos personas se vayan a "vivir a las afueras de Madrid a una casa de tres dormitorios".

Insistió en no le gusta hablar de la vida privada y que, en el caso concreto de la casa de Iglesias y Montero, solo "tendría implicación política si el dinero no estuviera claro de dónde venía, si no fueran transparentes a la hora de comprar una casa para vivir o lo ocultasen". No comparte que se haya criticado la compra como una cuestión de incoherencia, y centra su argumentación en el respeto a la vida privada. "Si a alguien le aparece un piso en su patrimonio y no se sabe de dónde le sale eso es relevante, pero si dos personas deciden irse a vivir a las afueras de Madrid a una casa de tres dormitorios", concluyó.