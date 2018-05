Hoteles gallegos advierten de la pérdida de clientes por "mala conexión a Internet"

Representantes de hoteles ubicados en zonas rurales pero también periurbanas advierten de que "la mala conexión a Internet" se está convirtiendo para ellos en una desventaja que provoca la pérdida de clientes. Disponer de wifi, con una buena velocidad de conexión, es en la actualidad una exigencia por parte de los viajeros que se alojan en establecimientos hoteleros. Portavoces de hoteles y casas rurales afectados explican que, en muchas ocasiones, "a las compañías no les es rentable invertir en redes o conexiones en determinadas zonas".

Para el sector es un problema ya que, si los servicios ofertados por el establecimiento son responsabilidad del propietario y de su buen hacer, "poder ofrecer una buena conexión a Internet ya no depende de ellos", por lo que apelan a "buscar soluciones conjuntas", según explica Cesáreo Pardal, secretario del Clúster de Turismo y presidente de Fegatur (Federación Galega de Turismo Rural). "En cuestión de cableado y redes, el operador o compañía tiene la última palabra", sentencia Pardal.

El presidente de Fegatur pone ejemplos de áreas afectadas: desde algunos puntos de Ribeira Sacra a áreas de Lugo, Ancares y O Courel. "Hablamos también de zonas costeras como Lires, en Muxía", expresa. No se trata solo de zonas aisladas: "Hablamos, por ejemplo, de Sanxenxo; en cuanto te sales un poco del centro la conexión ya no es buena", apunta Pardal, quien añade también que en áreas muy turísticas, en las que se multiplica por diez el número de habitantes en temporada alta, "la conexión no va bien". "Por norma, en todos los lugares, por aislados que estén, tiene que haber como mínimo un mega, me refiero a las zonas con pocos establecimientos. En lugares con poca potencia, imaginemos que normalmente hay 20 personas en el área, en el momento en el que pasan a ser 60 no es suficiente el servicio. No va, se paraliza, o también puede ser que vaya muy lento e incluso se corte a veces", detalla el secretario del Clúster de Turismo.

En áreas en las que hay muchos visitantes en verano, las propias compañías pueden ver conveniente reforzar con más repetidores para fortalecer la conexión. De hecho, según apunta Pardal, ya ha pasado.

Representantes del sector no tienen cifras sobre el alcance de las deficiencias en la conexión en los establecimientos gallegos. "Recibimos llamadas y hemos tenido varias reuniones pero es difícil contabilizar porque es una cuestión individual, en función de la ubicación del alojamiento", expresan.

Un informe reciente del Ministerio de Energía y Turismo detectó en Galicia 28.000 zonas sin conexión real a Internet, núcleos que se reparten por casi todos los concellos (carecen de cobertura de redes fijas de banda ancha de nueva generación). Prácticamente la mitad de esos puntos sin conexión registrados en el informe están despoblados: o no vive nadie o tienen entre una y diez personas censadas. En los últimos años se han habilitado ayudas del Estado y la propia Xunta para ir cubriendo estas áreas.

Existen ayudas por parte de la Administración gallega para este tipo de establecimientos ubicados en lugares de difícil conectividad, a través de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). Normalmente implican un desembolso inicial por parte del propietario del establecimiento, con el correspondiente ingreso posterior por parte de la Administración.

"Muchas veces es una cuestión de comunicación entre sector, proveedores, empresas y administraciones", apunta Pardal, que considera que "no es un problema de la Xunta". El Clúster de Turismo y Fegatur trasladaron a Turismo de Galicia y a Amtega la necesidad de vincular los hilos para conseguir que estos establecimientos, muchas veces aislados, consigan una conexión aceptable. "Afecta a áreas donde incluso hay problemas de cobertura con las redes móviles, por lo que es vital mejorar el acceso a internet de alta velocidad en un gran número de núcleos pequeños y áreas no urbanas", explican. Amtega y Turismo de Galicia ofrecieron su compromiso para mejorar la conectividad.

La directora de Amtega, Mar Pereira, informó que ya está en marcha el Plan de Banda Larga 2020 dirigido a mejorar el acceso a la banda ancha en núcleos de 181 ayuntamientos en un plazo de dos años. Además, los propietarios de establecimientos disponen de ayudas a fondo perdido de hasta 20.000 euros para llevar a cabo las inversiones necesarias para ofrecer wifi a sus clientes.

En muchas ocasiones no es necesario moverse a una zona aislada, con pocas casas y/o alojamientos, para comprobar que no hay wifi "o que no va como el cliente espera". Ocurre, según Fegatur, en la zonas como Sanxenxo o Lires.

"Hablamos de una de las áreas con mayor turismo de Galicia", dice sobre Sanxenxo, el secretario del Clúster de Turismo, Cesáreo Pardal. "En el área urbana, en el centro, está bien, pero si te alejas un poco del centro ya no tiene la capacidad suficiente. Por poner un ejemplo, tendría que haber 10 megas pero solo hay 1,5. Me refiero a zonas como Nanín o Noalla, muy turísticas. Este es uno de los ejemplos de zonas periurbanas", comenta Pardal, quien apunta que buscan con Turismo y con Amtega fórmulas conjuntas para conseguir mejorar la conectividad con las ayudas que ofrecen.

También explica que en Lires hay varios establecimientos, también restaurantes, y en la federación han recibido varias consultas para poder solucionarlas deficiencias en la conexión.