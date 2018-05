Villares esgrime el chalé de Iglesias para avalar la consulta sobre el futuro de Quinteiro

Los aproximadamente 2.400 militantes de En Marea están llamados a votar entre hoy y mañana si la parlamentaria Paula Quinteiro debe dimitir por el "uso de su acta de diputada para un asunto particular", a raíz de la exhibición de su credencial ante la Policía de Santiago tras un altercado nocturno. Pero la grieta en el seno del partido instrumental se mantiene entre el sector oficialista, favorable a la consulta, y los críticos y el grupo parlamentario, contrarios.

El portavoz de En Marea, Luís Villares, esgrimió ayer un caso similar en la política estatal para defender que sean las bases las que resuelvan el conflicto, al considerar "acertada" la decisión del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de someter su cargo -igual que Irene Montero, portavoz en el Congreso- a las bases tras haber comprado un chalé de 600.000 euros. En 2012, dos años antes de fundar el parido morado, Iglesias cuestionó al entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, para dirigir las finanzas estatales en función de los intereses de la mayoría social por haber adquirido un ático de idéntico precio.

Ante cuestiones que pueden generar "controversia", es "acertado", según esgrimió ayer Villares, dar la palabra a los militantes porque "ellos nunca se equivocan". "Nosotros no pensamos que el problema sea consultarse a las bases, el problema es que hay otros que no lo hacen", expuso en rueda de prensa el líder de En Marea.

Su mensaje suponía una carga de profundidad contra la cúpula del partido morado en Galicia, formación en la que milita Quinteiro, que ya anunció que no acataría el resultado de una consulta no vinculante. Sus afines en el Consello das Mareas lanzaron una campaña interna para pedir que no se participe en la votación y el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, -crítico con la gestión de Villares- también defendió que habría sido suficiente pedir disculpas. "Todas las opiniones son respetables, pero en En Marea la opinión más respetable es la de los inscritos. Ninguna debería estar por encima del conjunto", replicó Villares, que aseguró que "En Marea aceptará el resultado" sin especificar en qué se traducirá.

El paralelismo que Villares trazó por la mañana entre las consultas sobre el caso Quinteiro y sobre el chalé de Iglesias y Montero fue censurado por la líder de Podemos en Galicia, Carmen Santos. Esta diferenció las situaciones. Primero, alegó que Iglesias cuenta con la competencia necesaria para someterse a una "moción de confianza" por su condición de secretario general, instrumento al que se adhirió Montero, en una decisión "excesiva pero valiente", expuso sin opinar si la compra era coherente con el discurso previo de su jefe de filas. Después, criticó que en En Marea fuese la dirección la que impulsase un proceso que "parte de una premisa falsa, porque en la pregunta da por hecho que Paula se benefició de su cargo, algo de lo que no hay pruebas y que ella ha negado".

El sector afín a Quinteiro alega que la consulta es un revocatorio camuflado, argumento al que se adhirió Santos, que descartó la expulsión de su compañera al grupo mixto en caso de que la consulta pidiese su renuncia y ella se negase. "No es vinculante", recordó. Con el proceso revocatorio -añadió- Quinteiro podría defenderse.

A esta cuestión se refirió también el portavoz de Anova y viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, que pidió cerrar el caso Quinteiro "de forma democrática" y recordó que el grupo parlamentario ya rechazó su renuncia. "Este asunto no puede ocupar dos meses de debate político. Nos alega de estar centrados en cuestiones realmente importantes", añadió en la TVG. También se refirió a la compra el chalé de Iglesias y Montero. "Es un asunto que no tiene trascendencia política", indicó.

Este punto de vista es compartido por el alcalde de A Coruña. Para Ferreiro, la compra de un chalé no es una cuestión "relevante políticamente".