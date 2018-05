La coordinadora de En Marea amenaza con dimitir si las bases apoyan a Quinteiro

La votación de los 2.380 inscritos de En Marea sobre si debe dimitir la diputada Paula Quinteiro concluye esta noche con el partido enfrentado. La parlamentaria desafía a la dirección manteniendo su negativa a renunciar al escaño ante un "procedimiento viciado" y en el que se presume, alegó ayer, que usó su cargo público al identificarse como tal ante la Policía de Santiago durante un altercado nocturno. La coordinadora de En Marea respondió con un órdago: dimitirá si las bases amparan a Quinteiro y, por tanto, rechazan la exigencia de dimisión planteada por la dirección.

El portavoz de la coordinadora, Gonzalo Rodríguez, declaró a este diario que los miembros de ese órgano -11 incluyendo a Luís Villares- aceptarán el mandato "desde abajo" si les da la espalda. "Entenderíamos que no tenemos legitimidad para continuar y no desoiríamos a los inscritos", argumentó.

Al frente de la coordinadora se sienta Luís Villares, portavoz del partido, que, sin embargo, evita concretar si emulará a sus compañeros. "Será coherente con lo que digan las bases, pero sin adelantar acontecimientos", sostienen fuentes de En Marea sobre su postura.

Aun así, Rodríguez deja fuera al principal exponente de la formación de la amenaza de dimisión. "Está en otro plano como portavoz y candidato a la Presidencia de la Xunta que fue", matiza quien relevó a Villares como portavoz de este órgano para situar a este último como árbitro interno.

La consulta sobre Quinteiro se transforma ya en un plebiscito sobre quién debe dirigir En Marea. El órdago, sin embargo, tiene su matiz, pues los afines a Quinteiro llevan días llamando a no participar en la consulta e incluso impulsaron un manifiesto en la red en contra del mismo que acumula más de 600 firmas, si bien no es necesario estar inscrito en En Marea para suscribirlo. Los oficialistas, por tanto, parten con ventaja.

El chalé de Iglesias

Aunque la pregunta a las bases no es vinculante, la coordinadora de En Marea asume que "tiene carácter político". "Y no podemos exigirle a los demás lo que no nos exigimos a nosotros", expone Rodríguez, que pidió a Quinteiro emular a Juan Merlo, que dimitió por inflar su currículum, o a Pablo Iglesias, líder de Podemos, que somete su cargo a disposición de las bases tras comprar un chalé de 600.000 euros.

Si los inscritos exigen la renuncia de Quinteiro, la pelota estará en el tejado de la diputada, que ya ha adelantado que no dimitirá. ¿Qué hará la coordinadora entonces? ¿Forzará su expulsión al Grupo Mixto en contra de la mayoría del grupo parlamentario? "Veremos lo que hace ella. No hay que anticipar las cosas", declara Rodríguez.

El desencadenante de esta crisis se produjo el 18 de marzo, aunque detrás se esconde la guerra soterrada por el control de En Marea.

Durante aquella madrugada, la Policía de Santiago recibió una llamada vecinal alertando de que alguien estaba rompiendo retrovisores de coches y señalaron como posible sospechoso a un joven con gorro verde. Los agentes localizaron a un chico con esa descripción cerca del lugar y discutieron con él al tratar de identificarlo. En el forcejeo, apareció una de sus acompañantes, que se identifica como diputada con su acreditación. Es Paula Quinteiro. Esta, según el atestado policial, acusa a los agentes de "interferir en su labor parlamentaria". Los agentes sostienen que dificultó su trabajo. El incidente finalizó sin denuncia.

A partir de ahí, En Marea se fracturó todavía más. De un lado, Villares y la coordinadora exigen la dimisión de Quinteiro. Del otro, los afines a la diputada y críticos con Villares, el grupo parlamentario en su amplia mayoría y Podemos rechazan que el incidente tenga entidad suficiente para la renuncia.

La diputada reiteró ayer su negativa a dejar el acta y su rechazo a acatar el resultado de la consulta. "El proceso que se debería llevar a cabo es un revocatorio, que tendría todas las garantías para los inscritos y no esta consulta no vinculante", alegó. También desafió a la dirección: "Me veo acabando la legislatura como diputada".

Los estatutos de En Marea permiten la convocatoria de consultas sobre asuntos de relevancia, facultad a la que se agarró la dirección para plantear a las bases la pregunta: "¿Consideras que Paula Quinteiro debe dimitir de su cargo como diputada del Parlamento gallego por el uso de su acta de diputada para un asunto particular?".

Para Quinteiro, se trata de un revocatorio encubierto cuando existe un procedimiento "más garantista". Además, considera "tendenciosa" la pregunta porque "presupone una culpabilidad de unos hechos que son falsos". "No empleé mi condición de diputada para beneficio personal ni para beneficio de ninguna otra persona", sostuvo ayer.