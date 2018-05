La Xunta reclama agilizar las obras

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, instó ayer a Audasa, a finalizar cuanto antes las obras que lleva cabo en el puente de Rande. "A circunstancias excepcionales, medidas excepcionales", en respuesta a una pregunta formulada por el BNG en comisión del Parlamento gallego. De este modo, la titular de Infraestruturas reclamó "celeridad" para finalizar las obras que, en todo caso, no son "competencia" autonómica. No obstante, considera que el BNG trata este tema en la Cámara gallega "porque no tienen representación en el Congreso".

Vázquez considera que los usuarios del puente tienen derecho a contar con un "servicio de calidad porque lo contrario no es admisible" por lo que ha reiterado la necesidad de "acabar cuanto antes con las molestias". La conselleira de Infraestruturas destacó la importancia de la ampliación de Rande y aseguró que es la primera vez que se realizan esas obras en un puente "sin cortar el tráfico"

Sin embargo, el diputado del Bloque Luis Bará pidió a la Xunta que actúe "con contundencia y no con complacencia" a este respecto, y que deje de justificar a los "piratas que vienen a robar el tesoro de Rande" con peajes que son "un auténtico atraco".