García-Ortiz: "No hay voluntad política de que haya fiscales anticorrupción en Galicia"

Álvaro García Ortiz, fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, miembro del Consejo Fiscal y representante de la Unión Progresista de Fiscales, considera que la no existencia de fiscales anticorrupción en la comunidad gallega se debe a que no se han creado plazas porque "no hay voluntad política de que haya fiscales anticorrupción".

En una entrevista en la Cadena SER en plena resaca por la sentencia del caso Gürtel, cree que la ausencia de voluntad política hay que buscarla en que es el Ministerio de Justicia el que dota de plazas a la Fiscalía.

"Si echamos la vista atrás y vemos qué miembros del Ejecutivo están incursos en causas judiciales, podemos preguntarnos qué interés puede tener el Gobierno en que un instrumento de control como la Fiscalía Anticorrupción esté mejor dotada con los medios materiales y humanos necesarios", dijo. En su opinión sería muy sano que existiera una Fiscalía Anticorrupción en Galicia, y dice que hay muy pocas comunidades sin ella.

Defiende esa figura porque supone una mayor experiencia y medios para los fiscales a la hora de contar, por ejemplo, con el auxilio de la Administración tributaria, los interventores del Estado o en la capacidad de ordenar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Debido a todos estos argumentos entiende que los fiscales harían "un mejor servicio público", y considera que en el caso Gürtel la Justicia llega tarde porque han pasado nueve años.

Sobre la huelga de jueces y fiscales, no descarta que se repita la movilización si no hay una respuesta por parte de la administración. En su opinión, que el 50% de un colectivo "conservador" en lo formal secunde una huelga como la de esta semana constituye "un gran éxito".

Sobre la huelga de funcionarios de la Administración de Xustiza, Álvaro García Ortiz se muestra muy crítico con su gestión y la califica de "fracaso" para todos, "tanto para la Administración como para los trabajadores". En cuanto a la actuación de la Xunta, admite que nunca entendió que el Gobierno gallego dejara pasar tanto tiempo entre reunión y reunión, y en el caso de los trabajadores lamenta que "personas que antes eran compañeros hayan dejado de serlo".

En su opinión, el conflicto ha supuesto mucho desgaste y se dilató demasiado en el tiempo, y, con respecto a la acumulación de trabajo, da por hecho que unos y otros se esforzarán en recuperar todos los asuntos pendientes. "Esto no será un agujero de años para la Justicia gallega", considera.

Por otra parte, el fiscal delegado de Medio Ambiente asegura que no hay trama detrás de la ola de incendios del pasado mes de octubre. "No se ha encontrado ninguna trama", y eso que, insiste García Ortiz, "se ha buscado".