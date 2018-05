Beiras insta a En Marea a "no mirarse el ombligo y reactivar la rebelión cívica"

El fundador de Anova e histórico dirigente nacionalista, Xosé Manuel Beiras, instó a "todos los segmentos" que integran En Marea a no "mirarse al ombligo" para volver a "conectar con la ciudadanía" y "reactivar la rebelión cívica".

"Muchas veces, cuando se fracasa frente al enemigo principal, como pasó en la política institucional en otoño de 2016 (en referencia a las elecciones autonómicas gallegas), esa frustración genera impotencia para luchar contra el enemigo principal y lo empiezas a ver a tu alrededor", manifestó Beiras, antes de participar en Santiago en la presentación del Laboratorio de Ideas Láncara que Anova pone en marcha en torno a la figura del dirigente nacionalista para promover la cultura republicana y estudiar las experiencias emancipadoras en todo el mundo.

Xosé Manuel Beiras admitió que construir la unidad popular es "muy difícil" cuando los cuadros políticos de las organizaciones que se "construyen como herramientas" para conseguir un espacio común "no entienden ver eso". "La protagonista es la gente del pueblo, hay que reactivar la rebelión cívica", proclamó. Beiras explicó que este Laboratorio de Ideas Láncara busca funcionar como "taller de ideas" para crear grupos de trabajo que reflexionen sobre la realidad del país y sus problemáticas, así como "hacer un seguimiento de la trayectoria de los procesos políticos respecto a esos problemas". "Es un think tank y no lo hacemos para Anova sino para la ciudadanía", explicó Beiras, que considera necesario conectar este foro con el "tejido asociativo".