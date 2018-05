Manuel Martínez, desalojado del pleno de la Diputación de Lugo por personal de seguridad

En cada pleno de la Diputación de Lugo, el alcalde de Becerreá y exdiputado provincial del PSOE protagoniza un nuevo capítulo sobre la convulsa relación con sus antiguos compañeros de filas. Un nuevo rifirrafe entre Manuel Martínez y el presidente de la institución provincial, el socialista Darío Campos, acabó ayer con su expulsión del pleno y posterior desalojo de la tribuna por parte del personal de seguridad. Ante la expulsión de Martínez, destituido el pasado mes de abril como vicepresidente de la Diputación tras romper de nuevo la disciplina de voto al apoyar una iniciativa de los populares, el PP decidió abandonar la sesión, dejando a socialistas y nacionalistas sin mayoría suficiente para aprobar por vía de urgencia una moción en la que se acordó iniciar los trámites para disolver la empresa pública Suplusa, presidida por el alcalde de Becerreá.

Nada más empezar el pleno, ya en el primer punto del orden del día comenzó el bronco cara a cara entre Martínez y el presidente de la Diputación. Tomaba la palabra el diputado de Personal, Miguel Ángel Sotuela, para presentar la relación de puestos de trabajo de la corporación provincial y la referencia al sueldo que el alcalde de Becerreá se quiere poner al frente de la sociedad de suelo Suplusa, por una cuantía de 57.00 euros, encendió la mecha del ahora diputado no adscrito, quien por alusiones pidió la palabra pero le fue denegada por Campos.

"Señor diputado", insistió el presidente de la Diputación, a lo que Martínez se enrocó en que "no hay problema ninguno para debatir sobre el sueldo de Suplusa". "Todavía no cobro nada", cuestionó el alcalde de Becerreá, bajo la amenaza lanzada por el máximo responsable de la corporación provincial de que tenía que irse "fuera". "No me voy, avise a la Guardia Civil", le replicó Martínez después de ser avisado hasta en tres ocasiones por Campos.

Después de haber sido expulsado del pleno, el diputado no adscrito volvió a entrar en el salón de sesiones y se quedó en la tribuna reservada para el público. Finalmente la relación de puestos de trabajo se aprobó con los votos a favor del gobierno provincial (10 diputados) más dos del Bloque y la abstención del grupo mayoritario del PP (12 escaños). La afrenta fue a más cuando Martínez quiso hacerlo en contra pero su voto ya no se contabilizó.

Y cuando llegó el turno de debatir una moción sobre la disolución de Suplusa, comenzó a increpar a gritos desde la tribuna al presidente de la Diputación. "Va siendo hora de que tengas algo de decencia. Que no tienes decencia ninguna. Eres un títere en manos no se de quién?", le espetó. Entonces Campos le pidió que se retirase, pero ante la insistencia de Martínez, que llamó a sus excompañeros del grupo socialista "sinvergüenzas políticos", el presidente solicitó la presencia de dos guardias de seguridad, que se lo llevaron fuera del paraninfo. "Qué triste. Menudo espectáculo", se lamentó el propio Campos.

La votación finalmente sobre Suplusa no se pudo debatir porque para una moción por urgencia se necesita de mayoría absoluta en la sesión, pero los populares se ausentaron en solidaridad con Martínez y así evitaron que se sometiese a debate y fuese aprobada con los votos de POSE y BNG -debido a la ausencia del diputado no adscrito-.

Ante el anuncio de Martínez y seis ediles en el Concello de Becerreá de pasarse al grupo de los no adscritos, finalmente el PSOE perderá la alcaldía de este municipio lucense. Para el regidor, su decisión es "razonable, lógica y a esperar por parte de los responsables del partido" en la provincia de Lugo