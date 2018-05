Los gallegos dedican un tercio de su sueldo al alquiler y la cuarta parte a la hipoteca

La regla 50/20/30 es el ideal del reparto de ingresos para llegar a fin de mes. Es decir, el 50% para gastos habituales -35% como máximo para vivienda-, el 20% para ahorro y el 30% para gastos personales. Aunque los ingresos medios anuales de los gallegos han aumentado un 2% no siempre se puede respetar esta regla porque también es más complicado acceder a una vivienda debido al encarecimiento de los precios por la recuperación del mercado inmobiliario. Por eso, la capacidad de endeudamiento del comprador o del inquilino en Galicia se sigue viendo "comprometida".

El último de estudio de pisos.com revela que la renta media del alquiler está en los 545 euros, el 31% de los 1.756 euros de renta media por hogar. La cuota hipotecaria es más reducida y se sitúa en unos 469 euros, lo que supone el 26,7% del sueldo de los gallegos. Aunque la mensualidad de la hipoteca supone un gasto mensual menor "exige un ahorro previo importante", según indican desde pisos.com.

En comparación con la media nacional, Galicia se mantiene por debajo de la media nacional. En el caso del alquiler, el porcentaje de gasto en el pago de la renta mensual en la comunidad gallega es nueve puntos menos al 40% que supone a nivel estatal. Y respecto al acceso a la vivienda en propiedad, se mantiene en la misma línea que el resto de España con solo un punto de diferencia frente al 27,58% nacional.

El esfuerzo salarial que realizan los inquilinos varía en función de la autonomía. Las mayores diferencias se registran precisamente en el alquiler, donde Galicia se sitúa como la cuarta comunidad que menos ingresos consume. Pero en comunidades como Madrid requieren hasta más del 60% para el pago del alquiler mensual. En el listado de las zonas más costosas se colocan Baleares con un 57,55% y Valencia con un 48,41%. Canarias, Cataluña y País Vasco también superan la media española del 40,4%.

Al contrario de lo que sucede con el alquiler, la compra no requiere dedicar más de la mitad de los ingresos en ninguna comunidad, aunque también se registran diferencias y Galicia es la quinta en la que requiere más parte del salario, a pesar de que el importe medio sea menor que la del alquiler.

Los expertos financieros e inmobiliarios recomiendan a todos los usuarios que no superen el 30% de su sueldo para pagar la cuota de la hipoteca para evitar un nivel de endeudamiento excesivo. Aún así, hay cinco autonomías en las que no se cumple este criterio. Es el caso de Baleares, donde la hipoteca se come casi la mitad de los ingresos, en concreto, el 48,55%. En Madrid, Cataluña, Cantabria y País Vasco también se supera el 30% aconsejado aunque solo en uno o dos puntos porcentuales.