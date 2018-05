Investigan si una juez de Lugo echa las cartas del tarot

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene que decidir si abre expediente disciplinario a la juez de Vigilancia Penitenciaria de Lugo, María Jesús García Pérez, por compaginar esa tarea con una consulta de tarot para la que ella misma reparte los pasquines en los parabrisas de los coches de la ciudad lucense.



Una actividad que sacó hoy a la luz el diario El Progreso y de la que alertó el presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Varela Agrelo. En su edición de este jueves, El Progreso publica que un periodista de este medio asistió a una sesión de adivinación en la que la juez llegó a afirmar "la Justicia tampoco acierta mucho" y dio consejos como "te colocas una vela ahora al llegar a casa y la enciendes con una cerilla de madera, luego otra dentro de 15 días y una más el día que tengas el juicio".





Según explicó hoy el presidente de la Audiencia de Lugo, él trasladó "hace días" a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que supuestamente esa juez, que decide sobre la situación penitenciaria de un millar de presos de tres cárceles gallegas, trabajaba como pitonisa en un piso de la Avenida de Ramón Ferreiro, en Lugo, en sesiones por las que cobraba entre 15 y 20 euros.



Varela Agrelo ha añadido que, una vez puesto en conocimiento ese hecho del TSXG, la calificación de lo ocurrido compete al Consejo General del Poder Judicial.



"Tengo conocimiento de esos hechos, me parece que es una conducta peculiar y no la puedo calificar. Entonces se la envío al órgano de gobierno para que efectúe esa calificación", ha precisado el presidente de la Audiencia, quien ha confirmado que "la Sala de Gobierno se lo ha transmitido al Consejo General del Poder Judicial".



"No me corresponde a mí calificar los hechos. Lo remito porque me parece raro", ha añadido.

Por su parte, fuentes del TSXG han confirmado la remisión de este caso al Consejo General del Poder Judicial.

Diligencias informativas

Ahora está en manos del promotor de acción disciplinaria del CGPJ, que decidirá si abre diligencias informativas para investigar esa supuesta actividad paralela por parte de la jueza de Lugo.En cuanto a la posibilidad de que la jueza sea apartada cautelarmente de sus funciones, dependerá del resultado de las diligencias informativas, que también determinarán la apertura de un expediente disciplinario.

El CGPJ deberá determinar si es cierto que María Jesús García, con más de dos décadas en la carrera judicial, coloca en los parabrisas de los coches pasquines con la leyenda "Tarotista y vidente con gran experiencia echa las cartas del tarot en persona" y si ella misma ejerce esa carrera profesional o los coloca para otra persona.

Esos papeles que anuncian una consulta de tarot y videncia incluyen un número de teléfono y detallan que tiene un precio de 15 euros y que las consultas son "sin límite de tiempo" y "fines de semana incluidos".