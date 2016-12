La belleza oculta de la casa que se quiso desproteger

El primer documento que envió el Concello de Oleiros a la Xunta justificando su intención de desproteger tres conjuntos de casas porque no tenían interés arquitectónico ni cultural y entorpecían la futura ampliación de la carretera al estar en el borde de la calzada no tiene nada que ver con el segundo documento que ha redactado, tras el informe negativo del Gobierno gallego, y que está ahora a exposición pública. Este nuevo proyecto sí diferencia entre una casa y otra y además reconoce por primera vez que también hay que preservar cosas como "el ambiente" y las antiguas "tramas agrarias", que antes no había visto.

Este proyecto de descatalogación, mediante una modificación puntual del plan general, afecta a dos conjuntos de casas en Coruxo de Arriba y una en Oleiros, en O Real. Este último caso, es un conjunto de tres casas en la curva de la avenida Francisca Herrera, casi metidas en la calzada. El Ejecutivo quería desproteger todo el conjunto pero ahora ha rectificado y solo descataloga la galería de la fachada porque es un añadido moderno sin valor. Esta construcción que no es bonita por delante, es toda una belleza detrás: dentro de su jardín existe otro más pequeño, rodeado de un muro bajo de piedra, que no menciona el catálogo del plan general. Este jardín pequeño acoge en el centro un singular lavadero de piedra protegido por una estructura de madera, tipo cenador. Este segundo informe de Oleiros refleja por primera vez la existencia de este curioso elemento, a la sombra de un impresionante y viejo magnolio.

El jardín incluye un espacio de descanso, con banco de piedra a la sombra de un limonero y unos camelios. Otro banco está a la sombra de un ciprés. Todo un cuidado diseño para el descanso y la belleza. Esta casa también tiene una valiosa escalera lateral en piedra de cantería. Al quedar dentro de las alineaciones del plan, queda fuera de ordenación, lo que es "incongruente" con su catalogación, resalta el Concello.

En el caso de Coruxo el Ejecutivo local ahora sí mantendrá la protección en la parte este, donde existe una casa con valor arquitectónico y un hórreo además de un pequeño jardín-plaza con encanto, conformando un ambiente que merece ser protegido. Enfrente, donde se ubican dos bares, se mantiene la intención de descatalogar todo el conjunto aunque se conservará la alineación de un vial interior porque "es el principal vestigio de la antigua trama tradicional agraria" de Coruxo.