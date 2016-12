El Gobierno de Abegondo aprueba las cuentas de 2017 con la oposición en contra

El Gobierno local de Abegondo, del PP, aprobó ayer en solitario y con la oposición en contra los presupuestos de 2017, que ascenderán a 4,13 millones de euros. Las cuentas suponen una rebaja con respecto a las de 2016, de 4,19 millones de euros, y prevén una inversión de 941.794 euros, un 21% menos que en el pasado ejercicio, cuando el capítulo para obras ascendió a 1,19 millones de euros.

Alternativa por Abegondo (AxA) criticó la demora en presentar las cuentas, reprochó que no se incluyeran sus propuestas del año anterior y censuró el gasto en publicidad del Gobierno. Foro Veciñal de Abegondo-Son lamentó también el retraso en la presentación de las cuentas, criticó que le presupuesto carezca de fondos para iniciativas en el apartado de desarrollo rural y que no se prevean más medidas para "fijar población" en relación al sector primario. El alcalde, José Antonio Santiso, replicó que "prácticamente todas las acciones que hacen en Abegondo son para desarrollo rural" aunque no figuren en la partida denominada con este título.

La portavoz de AxA, Fátima Ínsua, preguntó por la rebaja en la previsión de ingresos por licencias urbanísticas, fijada para 2017 en 20.000 euros frente a mayores cuantías en los últimos años, desde que en 2012, año en que se aprobó en Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), se proyectara ingresar 75.000 euros por licencias para construir. Santiso explicó que el cálculo para el próximo ejercicio se establece en función de las solicitudes registradas, frenadas por la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el plan urbanístico, recurrida por el Concello. El concejal de Foro Veciñal, Francisco Niño, apuntó que la partida para emergencia social desciende de 2.500 a 2.000 euros, rebaja que Santiso justificó por no existir necesidad de más fondos.

En el pleno se aprobó también la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con Foro Veciñal en contra por complementos "no ligados a puestos sino a personas" y la abstención de AxA. Además, se aprobó el impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana (plusvalía), las tasas para el albergue municipal (5 euros para menores de 5 años y 7 euros para los demás), la adjudicación de los contratos de las escuelas deportivas y culturales, del servicio de ayuda en el hogar, de la limpieza de edificios municipales y facturas por 3.555 euros que se presentaron tarde.