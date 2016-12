Premios da Deputación á cultura e á lingua

As escritoras Eli Ríos e Lorena Conde; o escritor Vicente Luis Mora, xunto coas bandas Bala e Colaxe en música infantil, o artesán de gaitas Pablo Carpintero e Lidia Neves en artesanía, Emilio Fonseca en banda deseñada e David Calle en arte, foron os que recibiron os premios da Cultura otorgados onte pola Deputación. Tamén se entregaron os premios do área de lingua, que recibiron Xabier P. Docampo, Semente e o Correlingua. Os premios recoñeceron ás personas creadoras e investigadoras cunha importante tradición no país.