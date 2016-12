Bodas de plata de los gallos en Arteixo

La Feira do Galo cumplió el pasado sábado veinticinco ediciones, sus bodas de plata. Con el paso de los años ha cambiado su formato hasta alcanzar el actual. Los que no han variado son sus dos organizadores, José Antonio Regueiro Torres y Desiderio Gómez Naya, que son dos trabajadores del Concello que la pusieron en marcha en el año 1992 y todavía en la actualidad asumen su organización. Desiderio Gómez todavía no se cree que hayan pasado 25 ediciones desde que empezó a celebrarse la feria. "Me sorprende que hayamos llegado a los 25 años con la feria. No me lo creo", asegura. Han sobrevivido a cuatro alcaldes en total: Frutos Jesús Martínez, Manuel Pose, Pilar Souto y Carlos Calvelo.

La primera edición de la Feira do Galo se celebró el 19 de diciembre de 1992. Fue el sábado anterior a Nochebuena y desde entonces se realiza ese día. Los dos organizadores recuerdan que solo una vez no pudo haber gallos vivos. Fue en 2005, ya que el Gobierno prohibió la presencia de aves debido a la alerta por gripe aviar. "Tuvimos una pequeña caída de gente", recuerda Gómez. Curiosamente esa prohibición llevó a los organizadores a crear la categoría de gallos muertos. Tras acabar el veto la feria conservó a los animales vivos y fallecidos.

Una de las anécdotas que recuerda Desiderio Gómez es que al principio la gente llevaba a los "gallos disfrazados". La feria también ha sufrido otros cambios respecto a sus comienzos. Los trofeos actuales son diferentes. Su primer patrocinador fue el restaurante El Gallo de Oro, con lo que los ganadores recibían una figura bañada en plata que representaba un gallo. Torres explica que dejaron de repartirlo porque era "carísimo" adquirir la plata. En la actualidad los vencedores del certamen reciben una cesta y un premio en efectivo. Otro cambio es que antes la feria se realizaba detrás del Concello y ahora se celebra junto al Balneario.

Los dos organizadores de la feria aseguran que tuvieron dificultades en 1992 para ponerla en marcha. Recibieron en el mes de agosto el encargo del Gobierno local para crearla y ese mismo año también empezó a realizarse el tradicional mercadillo de los sábados. José Antonio Regueiro destaca que tanto él como Desiderio Gómez tuvieron que coger el coche y recorrerse los municipios vecinos para promocionar la feria. "Cogimos el coche, pusimos cuñas de radio y fuimos pegando carteles. Fueron por A Laracha, Cerceda y por la comarca de A Coruña.

En todas las ediciones los organizadores de la feria venden rifas para recaudar dinero para instituciones benéficas. Actualmente se realiza un sorteo y los ganadores se llevan los gallos premiados. En sus comienzos la feria no tenía este sistema, sino que los mejores ejemplares salían a subasta. Regueiro Torres explica que decidieron eliminar el acto de la subasta porque premiaba a quien tenía "más poder económico". Los organizadores donan lo recaudado a instituciones benéficas.

En la feria un jurado busca los mejores ejemplares. Regueiro Torres señala que "los mejores gallos son los criados en libertad" y que comen maíz, hierba y mondas de patatas. También destaca que la cresta debe tener un "color especial".