Arteixo formalizará su salida del Consorcio en un pleno que se celebrará el jueves

El Gobierno local de Arteixo ya tiene listo el escrito con el que formalizará su marcha del Concorcio de As Mariñas para poder gestionar el servicio de recogida y tratamiento de basuras directamente. Lo llevará al pleno que se celebrará este jueves para que reciba el visto bueno de la Corporación (el Gobierno local cuenta con mayoría absoluta para aprobar la propuesta en solitario).

Con este escrito el Concello ejercerá su derecho de separación del Consorcio para así poder gestionar el servicio de basuras desde el 1 de enero de 2018 y también exigirá al organismo supramunicipal que comunique en el plazo de tres meses si el Concello debe abonar una cuota de separación por su decisión de abandonar la entidad. Una de las cifras que se barajó es que el Concello debería abonar entre 2 y 3,5 millones de euros al Concello de Arteixo si decidía abandonar la gestión compartida de basuras.

La propuesta que firma el alcalde, Carlos Calvelo, señala que la gestión del Consorcio de As Mariñas "no cumple con los objetivos de racionalidad y eficiencia impuestos por la normativa vigente" y que el Concello "no quiere permanecer en esta situación". También concluye que el servicio que presta el organismo comarcal es de "peor calidad" y tiene "un coste más elevado" del que podría tener una gestión directa del propio Ayuntamiento.

El escrito elaborado por el Gobierno local también destaca que "existen motivos para defender que no están funcionando las supuestas ventajas de prestación consorciada del servicio" y advierte de que se presta "de manera deficiente" pese a que el Concello ha cumplido todos sus compromisos.

La interventora y el secretario municipal concluyen en un informe elaborado para evaluar la propuesta del alcalde que el Ayuntamiento cumple los requisitos para poder solicitar su salida del Consorcio: un aviso al presidente con un año de antelación y estar al día en sus obligaciones monetarias con la entidad.

El Concello de Arteixo abrió esta crisis en el Consorcio de As Mariñas en septiembre de 2015, cuando el alcalde arteixán comunicó a sus homólogos en el ente su intención de abandonar el consorcio de basuras y municipalizar el servicio tras realizar un estudio que concluye que la gestión directa le permitiría ahorrar costes y prestar un mejor servicio.