Un estudio del Concello justifica que Arteixo trate su basura en Sogama por ser más barato

El Gobierno local llevará mañana a pleno su petición formal para abandonar el Consorcio

La opción más barata para tratar la basura que produce Arteixo es la planta de Sogama y la más cara es la que utiliza actualmente, el Consorcio de As Mariñas. Esa es la conclusión a la que llega un informe que ya tiene en su poder el Concello de Arteixo. El Gobierno local encargó a la empresa Novotec este análisis para reforzar su decisión de abandonar el Consorcio de manera definitiva. El pleno municipal que se celebrará mañana debatirá esta propuesta del Ejecutivo municipal, que pretende formalizar su marcha del organismo comarcal y le exige que en el plazo de tres meses informe sobre la cuota de separación que debe abonar el Concello.

El estudio plantea tres opciones diferentes. Concluye que la mejor para el Concello sería que tratase los residuos en la planta de Sogama, ya que tendría un coste de 46,4 euros por habitante. En este caso debería implantarse un nuevo modelo de recogida selectiva de envases ligeros y la autogestión de los residuos orgánicos en el rural. También debería mantener la recogida selectiva de papel, cartón y vidrio. El coste total por prestar este servicio ascendería a 1,44 millones de euros por año. El análisis destaca que en este caso el Concello obtendría "flujos económicos muy significativos por la recuperación de envases" y por la apuesta por el compostaje que se realizaría en Sogama.

El que sale peor parado en el informe es el Consorcio de As Mariñas. Actualmente el servicio de recogida y tratamiento de basura de Arteixo lo gestiona este organismo. Es el escenario que tiene un mayor coste para el Concello, 59,3 euros por habitante. En este modelo existe actualmente una recogida selectiva de la fracción orgánica frente a la recogida indiferenciada de la fracción inorgánica. La basura va a Nostián. El coste anual para el Concello es de 1,8 millones. La empresa que elaboró el documento señala que en este caso la gestión externa de los rechazos (basura no reciclada) de proceso "no se computa al desconocerse su coste".

En el medio de estas dos posibilidades existe otra intermedia. Sería un modelo similar al del Consorcio pero aplicado a un solo municipio. Los residuos irían a la planta de Nostián. Su coste por habitante sería 48 euros por habitante y en total serían 1,49 millones por año.

El Gobierno local dispone de otro informe elaborado por la interventora y el secretario municipal, que destacan que actualmente el Concello debe asumir el "sobrecoste de los rechazos" que gestiona otra empresa, Albada. Los dos funcionarios advierten de que no comparten "las cifras en su día adelantadas por el Consorcio" como cuota por abandonar el organismo comarcal. Defienden que a Arteixo le corresponden el 18% de los ingresos y gastos. El Consorcio de As Mariñas aseguró en 2015 que el Concello deberá abonar una indemnización de entre 2 y 3,5 millones de euros por abandonar el organismo supramunicipal.