El PP rechaza un acto a víctimas del franquismo por no "reabrir heridas"

El PP de Cambre fue ayer el único grupo en votar en contra de la propuesta del Gobierno local de condenar el golpe de estado franquista y la posterior dictadura y de reconocer el dolor de las víctimas cuando se cumplen 80 años de la sublevación. El portavoz popular, el exalcalde Manuel Rivas, explicó que daría su visto bueno al texto si fuese exactamente el mismo que el aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego, pero rechazó la moción presentada por el concejal de Cultural, el nacionalista Dani Carballada, por incluir la previsión de trasladar el reconocimiento al dolor de las víctimas cambresas en un acto, lo que Rivas consideró que solo lograría "reabrir heridas", por lo que votó, como su grupo, en contra de la moción.

El texto pretendía aprobarse como moción institucional pero el rechazo de los populares lo impidió. Carballada aclaró que entre las víctimas se incluiría a los cambreses que "se vieron obligados" a combatir en el bando nacional, a veces incluso pese a ser militantes de fuerzas de izquierda.

Rivas justificó su rechazo explicando que en su propia familia hubo dos republicanos, tíos de su madre, que fueron fusilados y aseguró que su propia madre no querría que se realizase ningún acto por no "reabrir heridas". El popular afirmó primero: "Eso tenemos que olvidarlo", aunque después rectificó, retiró esta frase y afirmó que "es tiempo de pasar página". "Le pido que no hurgue en las heridas", dijo a Carballada.

Los demás grupos votaron a favor. Ciudadanos se mostró de acuerdo al considerar que el texto "no incita al odio", como, aseguró, hacen otros por "intereses partidistas". ACDC, en cambio, echó en falta que el texto fuese más explícito, aunque aseguró comprender la voluntad conciliadora del mismo.

En la sesión de ayer se aprobó por unanimidad conceder las ayudas a empresarios del plan Cambre Emprende, salió adelante ubicar la OMIX en la Casa Arrigada con el rechazo de PP y ACDC y se aprobaron facturas pendientes.