"Me gusta el ajedrez porque depende muy poco del azar, depende de si lo haces bien"

Tiene 23 años y hace 19 que tocó por primera vez un alfil. Fue su prima quien le puso en contacto con los tableros de ajedrez, que desde entonces le han dado numerosas victorias. Mientras completa su doctorado en Física en la Universidad de Santiago, el cambrés Francisco Pedreira preside la Escola Xadrez Sigrás y destaca en torneos y en la liga gallega. El último triunfo fue en el XVI Torneo de Ajedrez de Navidad del Concello de Carral, donde quedó primero en la categoría absoluta frente a jugadores de toda la comarca.

-¿Cómo empezó a jugar?

-Me enseñó mi prima. Luego me apunté a clases en Cambre, en un club que desapareció. Y en 2002 se creó la escuela de Sigrás.

-¿Da clases en ella?

-No, soy el presidente. Desde hace cuatro años. Aunque no la creé yo.

-¿Fue mucho tiempo a clases?

-Siempre tuve interés por el ajedrez y fui a clases hasta los 14. De pequeño iba a clase dos o tres veces a la semana. Últimamente, hace 2 o 3 años, no practico nada, juego por internet alguna partida de vez en cuando, luego juego en la liga gallega, que es una partida semanal de enero a mayo, y participo en algún torneo como el de Carral, Betanzos o A Coruña, de los alrededores.

-¿Le costó mucho llegar a su nivel o se le daba bien?

-Siempre tuve facilidad. Cuando era pequeño, en la zona de A Coruña siempre estaba peleando por ganar en torneos de mi categoría. En los de ámbito gallego solía quedar sobre el décimo puesto, por ahí. Una vez pasé a categoría absoluta, ya no tanto, es mucho más difícil.

-Acaba de ganar un torneo a jugadores de toda la comarca.

-Sí, llevo ganándolo cuatro años.

-¿Pensó en dedicarse a esto?

-Nunca me planteé que fuera mi profesión. Es muy difícil ganarse la vida del ajedrez. Igual puedes ayudarte un poco, si das clases en los colegios, pero vivir de ello no. Dar clases me gustaría pero como estoy en Santiago no tengo tiempo, igual cuando acabe si tengo tiempo sí.

-¿Su prima, la que le enseñó, sigue jugando? ¿Y usted ha enseñado a algún familiar o amigo?

-Mi prima me enseñó a mover las piezas y poco más. Y yo enseñé un poco a mis padres cuando era pequeño para entretenerme yo también.

-¿Qué le gusta tanto del ajedrez?

-No lo sé. Me gusta que depende muy poco del azar. Depende de si lo haces bien, si tienes un buen día, si te equivocas poco y si el otro sabe más que tú. Hay temporadas en las que juego mucho mejor que en otras. No sé por qué, pero voy como por rachas y hay dos o tres semanas que estoy jugando muy bine y luego dos o tres meses jugando peor.

-¿Qué tal en liga gallega?

-Bien. El equipo en el que juego, Escola Xadrez de Sigrás, está en primera, por debajo de la división de honor.

-¿Hay muchos equipos?

-Bastantes. El ajedrez en general es uno de los deportes que con más jugadores federados en España.

-¿Por qué tan poco conocido?

-Porque no es atractivo de ver, supongo. El fútbol o el baloncesto van mucho más rápido.