Betanzos desoye a Intervención y mantiene el recargo a viviendas vacías que impugnó el PP

El Ejecutivo local elude aclarar cuándo comenzará a aplicarse y el BNG exige celeridad

El pleno de Betanzos ha aprobado sobre la campana la nueva ordenanza del IBI. Todos los grupos votaron a favor de reducir el tipo impositivo del 0,48 al 0,47 en los bienes de naturaleza urbana y, salvo el PP, alzaron sus manos para dar luz verde definitiva al recargo del 50% a las viviendas vacías. PSOE, Betanzos Novo, Betanzos en Común y BNG mantuvieron su voto a pesar del informe de Intervención que recomendaba aceptar las alegaciones de los populares por la ausencia de una regulación estatal que estableciese qué viviendas

El futuro de este recargo sigue en el aire. El pleno evidenció las discrepancias entre los partidos sobre el momento en que debe empezar a aplicarse. La propuesta de aprobación definitiva se elevó además a pleno justo cuando vencía el plazo de alegaciones, sin seguridad por tanto de que entren nuevos recursos por correo certificado, que obligarían al Concello a repetir la votación.

E¿En qué se basa el Concello para aplicar el recargo? El Ayuntamiento se basa en el artículo 72.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que establece la posibilidad de aplicar un recargo de hasta el 50% de la cuota del impuesto a aquellas viviendas que se entienden desocupadas con carácter permanente.

E¿Qué motivos aduce? La aplicación de un recargo del 50% a las viviendas vacías fue reclamado insistentemente por el BNG en los últimos años para combatir el elevado porcentaje de casas desocupadas, cerca del 26% del parque inmobiliario de Betanzos. La reclamación figuraba en los programas de otros grupos que se incorporaron al plenario en esta legislatura, como Betanzos Novo y CxG (ahora Betanzos en Común). El PSOE secundó ahora la iniciativa, con la que aspira a incentivar el alquiler, aunque admite que "no es la panacea".

E¿Qué reparos pone Intervención? La funcionaria encargada por la legalidad en la gestión municipal recomienda aceptar las alegaciones del PP y suspender este recargo "por no existir en la actualidad un reglamento estatal que determine qué es un bien desocupado a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)".

E¿Cómo define el Concello la vivienda desocupada? Para salvar el escollo que supone la falta de un reglamento estatal, el Ayuntamiento establece una serie de para definir los inmuebles vacíos. Se tratará de "aquellos que no estén dados de alta en el servicio de suministro de agua o que tengan una media trimestral de consumo inferior al 0,10 metros cúbicos al día"; los "manifiestamente desocupados o inhabitables y en los que no figure empadronada ninguna persona".

E¿Qué argumentan los grupos para desoír a Intervención? Los motivos que han llevado al PSOE, Betanzos Novo, BNG y Betanzos en Común a ignorar las advertencias de la habilitada nacional varían. Si en algo coinciden todos los grupos es en la necesidad de establecer una política fiscal progresiva que grave más a los que más tienen y que, en cierta medida, contribuya a movilizar el mercado de alquiler. El BNG considera que hay margen para aplicar la norma. "La legislación no dice que tenga que ser un reglamento estatal y una ordenanza es un reglamento", argumentó en el pleno su portavoz, Henrique del Río, que apeló a los problemas legales que podrían derivarse de no aplicar una norma aprobada de forma definitiva por el pleno. PSOE, Betanzos Novo y Betanzos en Común se mostraron menos tajantes. Alberte Muíño defendió la necesidad de "sentar un precedente para marcar el camino a seguir" al Estado. El portavoz de Betanzos en Común sostuvo que hay margen para aplicar el nuevo recargo y que está "suficientemente explicado qué es una vivienda vacía", incidió. El líder de Betanzos Novo, Hipólito Pérez, admitió que se trata de un "debate jurídico complejo". "Espero que el Gobierno establezca una regulación que desarrolle la ley de haciendas locales y el Concello debe tener para entonces su ordenanza aprobada", razonó. En una línea similar, el Gobierno local abogó por aprobar la norma y aplicarla "en el momento que sea reglamentariamente posible", en palabras del concejal de Facenda, el socialista Diego Fernández.

E¿Qué alegan los detractores? El PP alegó contra la aprobación del recargo del 50% en el IBI a las viviendas vacías por la ausencia de un reglamento estatal que establezca qué bienes entran en esta categoría. Su portavoz, José Ángel Rodríguez, vaticinó que el nuevo gravamen acarreará un "aluvión de recursos". El popular apeló a varias sentencias que han anulado el cobro del recargo, pronunciado de forma constante, en alusión entre otros a los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía , de Cataluña y, más recientemente, de Asturias. Más allá del aspecto legal, el PP cuestionó la ética de la subida. "Hay familias en Betanzos que tienen una segunda vivienda vacía y con una situación económica desfavorable, que no tiene medios para rehabilitar", argumentó Rodríguez. El portavoz se defendió de las críticas de la oposición por ampararse en los reparos de Intervención y aprobar la bajada del tipo impositivo, también con informes desfavorables de la habilitada nacional. "Ese reparo es porque se va a producir una merma en la recaudación, pero legalmente se puede aplicar", recalcó.

E¿ Cuándo se va a aplicar el recargo? El Concello no da plazos para hacer efectivo este gravamen, pese a su aprobación definitiva por el pleno. La norma entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio de aprobación definitiva y el texto íntegro. El Gobierno local no marca plazos para su aplicación efectiva y admite que la incertidumbre legal podría demorar su puesta en marcha. "La aplicación tiene que hacerse con la mayor seguridad jurídica. Habrá que buscar asesoramiento. Es importante que el Estado lo regule cuanto antes", incidió el alcalde, Ramón García, al término del pleno. El BNG se mostró partidario de aplicar la normativa de forma inmediata. "Si se aprueba es para aplicarlo, no para depositarlo en el archivo municipal para presumir dentro de unos años de lo bien que hacíamos las ordenanzas en 2016", ironizó su portavoz, Henrique del Río.