Calvelo considera compatible salir del Consorcio y entrar en el área metropolitana

La decisión del Concello de Arteixo de abandonar el Consorcio As Mariñas, adoptada por el pleno municipal el pasado 29 de diciembre y que no se hará efectiva hasta 2018, es compatible con la futura integración en el área metropolitana de A Coruña. Así lo manifestó ayer el alcalde, Carlos Calvelo, quien estima que la salida de Arteixo del ente comarcal "no va entorpecer la creación del área metropolitana", a la que calificó de "proyecto estratégico".

En una entrevista ofrecida a Radio Coruña, el regidor arteixán explicó que su objetivo inicial para abaratar el coste del recibo de la recogida de la basura era que este servicio fuese prestado de forma conjunta por los ayuntamientos de Arteixo y A Coruña aprovechando que este último debe licitarlo ahora de nuevo al haber concluido la concesión. Según Calvelo, el Gobierno local coruñés rechazó esta posibilidad, lo que considera como un "error".

El alcalde salió también al paso de las dudas expresadas por el presidente del Consorcio, José Antonio Santiso, acerca de que Arteixo pueda reducir de 126 a 100 euros el recibo de la basura al gestionarlo de forma independiente. "El tiempo pondrá a cada uno en su sitio", advirtió Calvelo, quien explicó que los números que maneja el Concello reflejan que existe "una diferencia bastante importante" en el precio que paga Arteixo en comparación con otros municipios de sus mismas características y recordó que el Concello aporta 2,7 millones de euros al Consorcio, cantidad con la que una vez fuera del organismo espera alcanzar una rebaja del 25% en el coste de la recogida de la basura.

Sistema de gestión

Pese a que todavía se desconoce en qué forma se prestará el servicio, el alcalde explicó que estará "basado en el reciclaje" y que el objetivo es que la gestión sea "cien por cien pública", aunque en anteriores ocasiones ha mencionado la posibilidad de que la basura se envíe a Sogama y que la recogida sea efectuada por una empresa privada en régimen de concesión. Calvelo no descarta incluso que la planta que Albada gestiona en Nostián siga recibiendo en el futuro los residuos de Arteixo, para lo que será la primera empresa con la que negocie el Concello, aunque exigirá que esta sea "una opción real" porque considera que "no tiene sentido" que el 70% de la basura enviada desde el municipio "vaya después a un vertedero".